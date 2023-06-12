Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

Ночью, 12 июня, по территории Украины распространялась воздушная тревога. Также в Харькове раздавались взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харькове

Обновлено 03:20. Взрывы в Харькове. По предварительной информации, работала ПВО.

Обновлено 03:24. В настоящее время воздушная тревога продолжается в таких областях: Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и часть Кировоградской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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Напомним, что ночью, 12 июня, в Украине снова была объявлена воздушная тревога. Так, "покраснел" ряд центральных и южных областей.

Также мы сообщали, что украинские ВМС зафиксировали в Черном море на боевом дежурстве 6 вражеских кораблей. Ракетоносителей среди них нет.

Добавим, что в результате атаки дронов в ночь на 10 июня от взрывной волны в Одессе пострадали 290 квартир в 11 домах. Коммунальщики вывезли 230 тонн разрушенных элементов.