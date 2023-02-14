В Украине — отбой масштабной воздушной тревоги: детали
В Украине закончилась масштабная воздушная тревога, длившаяся с девяти утра. В большинстве областей звучит сигнал об отбое.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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Что известно
Угроза продолжалась около двух часов. Она была связана со взлетом русских истребителей на аэродроме Мачулищи, расположенном в Беларуси.
В настоящее время мониторинговая группа "Белорусский гаюн" сообщает о посадке российского истребителя МиГ-31К.
Отметим, что глава Николаевской области Виталий Ким сообщил, что местные жители могут слышать взрывы, однако они являются тренировочными.
Напомним, 10 февраля оккупационная армия россии нанесла массированный ракетный удар по Украине. Тогда за сутки враг выпустил по Украине 106 ракет.