В Україні — відбій масштабної повітряної тривоги

У більшості областей України звучить відбій тривоги

В Україні закінчилася масштабна повітряна тривога, яка тривала з дев'ятої ранку. Наразі у більшості областей звучить сигнал про відбій.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що відомо

Загроза тривала близько двох годин. Вона була пов’язана зі злетом російських винищувачів на аеродромі Мачулищі, що у Білорусі.

Наразі моніторингова група "Беларускі гаюн" повідомляє про посадку російського винищувача МіГ-31К.

Зазначимо, що очільник Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що місцеві жителі можуть чути вибухи, однак вони є тренувальними.

Нагадаємо, 10 лютого окупаційна армія росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Тоді протягом доби ворог випустив по Україні 106 ракет.