В Україні — відбій масштабної повітряної тривоги: деталі
В Україні закінчилася масштабна повітряна тривога, яка тривала з дев'ятої ранку. Наразі у більшості областей звучить сигнал про відбій.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
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Що відомо
Загроза тривала близько двох годин. Вона була пов’язана зі злетом російських винищувачів на аеродромі Мачулищі, що у Білорусі.
Наразі моніторингова група "Беларускі гаюн" повідомляє про посадку російського винищувача МіГ-31К.
Зазначимо, що очільник Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що місцеві жителі можуть чути вибухи, однак вони є тренувальними.
Нагадаємо, 10 лютого окупаційна армія росії завдала масованого ракетного удару по Україні. Тоді протягом доби ворог випустив по Україні 106 ракет.