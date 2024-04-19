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В Украине запретили деятельность еще одной пророссийской партии — детали

19 апреля 2024 10:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине запретили деятельность еще одной пророссийской партии — детали
Решение суда. Иллюстративное фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрещении еще одной пророссийской партии. Речь идет о "Социал-патриотической ассамблее славян" (СПАС).

Об этом сообщила СБУ в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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Запрещена деятельность пророссийской партии

Было установлено, что партия проводит информационно подрывную деятельность в пользу России.

После начала полномасштабного вторжения представители политсилы "рассредоточились" почти на всех захваченных территориях Украины, а ее глава Эдуард Коваленко скрывается от правосудия на ВОТ Херсонщины, где напрямую контактирует с ФСБ.

"По указанию российской спецслужбы он и его партийные соратники публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что они агитируют местных жителей поддержать РФ и присоединяться к его армии.

Также они выступают перед РосСМИ якобы от имени "рядовых украинцев" и оправдывают военные преступления оккупантов.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Напомним, в поселке Казачья Лопань Харьковской области водителя школы разоблачили на помощи оккупантам. Во время захвата населенного пункта он возил российских военных в Белгород на лечение и ротацию.

Также мы писали, что в Харьковской области разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с оккупантами, когда те захватили Купянск. После деоккупации предательница заняла нейтральную позицию.

госизмена
партии
оккупанты
Коллаборант
война в Украине

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