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В Україні заборонили діяльність ще однієї проросійської партії — деталі

19 квітня 2024 10:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні заборонили діяльність ще однієї проросійської партії — деталі
Рішення суду. Ілюстративне фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії. Йдеться про "Соціал-патріотичну асамблею слов’ян" (СПАС).

Про це повідомила СБУ в Telegram в п'ятницю, 19 квітня.

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Було встановлено, що партія проводить інформаційно-підривну діяльність на користь Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення представники політсили "розосередились" майже по всіх захоплених територіях України, а її очільник Едуард Коваленко переховується від правосуддя на ТОТ Херсонщини, де напряму контактує з ФСБ.

"За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони агітують місцевих жителів підтримати РФ та приєднуватись до лав його армії.

Також вони виступають перед росЗМІ нібито від імені "пересічних українців" та виправдовують воєнні злочини окупантів.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у селищі Козача Лопань Харківської області водія школи викрили на допомозі окупантам. Під час захоплення населеного пункту він возив російських військових до Бєлгорода на лікування та ротацію.

Також ми писали, що на Харківщині викрили 61-річну колаборантку, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, коли ті захопили Куп'янськ. Після деокупації зрадниця зайняла нейтральну позицію.

держзрада
партії
окупанти
Колаборант
війна в Україні

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