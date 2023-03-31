В Украине уменьшилось количество мужчин, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу

Пункт пропуска

Количество украинцев, пытающихся незаконно пересечь государственную границу, уменьшилось. Пограничники сравнили такие случаи с первыми месяцами после полномасштабного вторжения в рф.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"После 24 февраля на государственной границе мы начали фиксировать определенное увеличение попыток незаконного пересечения границы. В первую очередь, мужчинами-украинцами в возрасте 18-60 лет, поскольку этой категории граждан ограничен выезд за пределы Украины. Согласно постановлению правительства №57, которое регламентирует порядок пересечения государственной границы, есть исключения, кто из этой категории граждан при наличии условий пересечения границы и необходимых документов могут следовать за границу", — рассказал Демченко.

По его словам, если сравнить первые месяцы после 24 февраля прошлого года, то в настоящее время показатель желающих незаконно пересечь границу упал. Демченко рассказал, что тогда пограничники задерживали нарушителей десятками.

"Мы задерживали иногда и по 60-70 человек в сутки, лиц, но это и по "зеленому участку" границы, то есть за пределами пунктов пропуска, и когда граждане следуют через пункты пропуска с поддельными документами", — отметил представитель ГНСУ.

Демченко рассказал, что вне пунктов въезда-выезда люди чаще всего идут к границе пешком в одиночку или группами. Они также часто пользуются услугами "дельцов".

На пунктах пропуска мужчины чаще всего пытались использовать поддельные документы. К тому же, были случаи, когда украинцы прятались или переодевались в женщин.

По данным ГНСУ, за время действия ограничений военного положения было обнаружено около 140 организованных групп, пытавшихся организовывать незаконную переправку людей через границу.

Напомним, в сети начали публиковать документ ГНСУ о якобы ограничении выезда за границу парням от 15 до 18 лет. В Генштабе ВСУ опровергли данную информацию.

Также мы писали, что на границе в Одесской области снова задержали горе-бизнесменов. Компания мужчин пыталась нелегально уехать в Молдову на легковых автомобилях.