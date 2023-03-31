В Україні зменшилася кількість чоловіків, які намагаються незаконно перетнути державний кордон

Пункт пропуску

Кількість українців, які намагаються незаконно перетнути державний кордон зменшилася. Прикордонники порівняли такі випадки з першими місяцями після повномасштабного вторгнення рф.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Після 24 лютого на державному кордоні ми почали фіксувати певне збільшення спроб незаконного перетину кордону. У першу чергу, чоловіками-українцями у віці 18-60 років, оскільки цій категорії громадян обмежено виїзд за межі України. Відповідно до постанови уряду №57, яка регламентує порядок перетину державного кордону, є винятки, хто з цієї категорії громадян за наявності умов перетину кордону і необхідних документів можуть слідувати за кордон", — розповів Демченко.

За його словами, якщо порівняти перші місяці після 24 лютого минулого року, то на цей час показник охочих незаконно перетнути кордон впав. Демченко розповів, що тоді прикордонники затримували порушників десятками.

"Ми затримували інколи й по 60-70 людей за добу, осіб, але це і по "зеленій ділянці" кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і коли громадяни слідують через пункти пропуску з підробленими документами", — зазначив речник ДПСУ.

Демченко розповів, що поза межами пунктів в'їзду-виїзду люди найчастіше йдуть до кордону пішки поодиноко чи групами. Вони також часто користуються послугами "ділків.

На пунктах пропуску чоловіки найчастіше намагалися використати підроблені документи. До того ж були випадки, коли українці ховалися або переодягалися в жінок.

За даними ДПСУ, за час дії обмежень воєнного стана було виявлено близько 140 організованих груп, які намагалися організовувати незаконне переправлення людей через кордон.

Нагадаємо, у мережі почали публікувати документ ДПСУ про нібито обмеження виїзду за кордон юнакам від 15 до 18 років. У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.

Також ми писали, що на кордоні в Одеській області знову затримали горе-бізнесменів. Компанія чоловіків намагалася нелегально виїхати до Молдови на легкових автомобілях.