​​​В Украине сняли фильм о коалиции "Рамштайн", рассказав о неизвестных деталях помощи Украине

Заседание международной коалиции в формате "Рамштайн". Фото: Twitter Алексея Резникова

Украинцы могут узнать о работе международной коалиции, помогающей Украине. На одном из украинских телеканалов вышел фильм о военной помощи "Рамштайн"-коалиции Вооруженным силам Украины.

Об этом говорится в фильме "Рамштайн: музыка победы".

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Фильм о международной коалиции

Телеканал ICTV снял документальный фильм, посвященный международной помощи Украине.

В фильме, посвященном коалиции, созданной на американской военной базе "Рамштайн" в Германии уже в апреле 2022 года, речь идет о неизвестных деталях принятия решений, которые помогли ВСУ получить, в частности:

артиллерийские системы 155 калибра М777, CAESAR, Panzerhaubitze 2000, Krab, Suzanna;

ракетные системы залпового огня M270, M142 HIMARS;

средства ПВО Crotale, IRIS-T, NASAMS, Aspide, Patriot;

танки Challenger-2, IMX-10, Leopard-1, Leopard-2, Abrams;

противокорабельные ракеты Harpoon.

Комментарий ГУР

Участник украинской делегации, представитель ГУР МО Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий, являющийся одним из спикеров фильма, отметил, что перед каждым заседанием украинская сторона проводит короткие брифинги для партнеров, объясняя свою потребность и в тех или иных видах вооружения.

"Не только ГУР МО, но и вообще ― системы военной разведки, включая те подразделения, которые сейчас находятся на фронте: это и подразделения радиоэлектронной разведки, и разведывательные батальоны, и наши специальные подразделения, непосредственно ведущие боевые действия. Им необходимо соответствующее оборудование , средства для ведения разведки. И сейчас они оснащены всем новейшим вооружением", — подчеркнул представитель разведки.

Напомним, что последняя на данный момент встреча коалиции прошла в середине марта.