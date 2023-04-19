В Україні зняли фільм про коаліцію "Рамштайн", розповівши про невідомі деталі допомоги Україні

Засідання міжнародної коаліції в форматі "Рамштайн". Фото: Twitter Олексія Резнікова

Українці можуть дізнатися про роботу міжнародної коаліції, яка допомагає Україні. На одному із українських телеканалів вийшов фільм про військову допомогу "Рамштайн"-коаліції Збройним силам України.

Про це йдеться у фільмі "Рамштайн: музика перемоги".

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Фільм про міжнародну коаліцію

Телеканал ICTV зняв документальний фільм, присвячений міжнародній допомозі Україні.

У фільмі, присвяченому коаліції, створеній на американській військовій базі "Рамштайн" в Німеччині уже в квітні 2022 року, йдеться про невідомі деталі ухвалення тих рішень, які допомогли ЗСУ отримати, зокрема:

артилерійські системи 155 калібру М777, CAESAR, Panzerhaubitze 2000, Krab, Suzanna;

ракетні системи залпового вогню M270, M142 HIMARS;

засоби ППО Crotale, IRIS-T, NASAMS, Aspide, Patriot;

танки Challenger-2, IMX-10, Leopard-1, Leopard-2, Abrams;

протикорабельні ракети Harpoon.

Коментар ГУР

Учасник української делегації, представник ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький, який є одним із спікерів фільму, зауважив, що перед кожним засіданням українська сторона проводить короткі брифінги для партнерів, пояснюючи свою потребу в тих чи інших видах озброєння.

"Не тільки ГУР МО, а й взагалі ― системи воєнної розвідки, включно з тими підрозділами, які зараз перебувають на фронті: це і підрозділи радіоелектронної розвідки, і розвідувальні батальйони, і наші спеціальні підрозділи, які безпосередньо ведуть бойові дії. Їм необхідне відповідне обладнання, засоби для ведення розвідки. І зараз вони оснащені усім новітнім озброєнням", — наголосив представник розвідки.

Нагадаємо, що остання на цей момент зустріч коаліції відбулася у середині березня.