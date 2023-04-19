В Україні зняли фільм про коаліцію "Рамштайн", розповівши про невідомі деталі допомоги Україні
Українці можуть дізнатися про роботу міжнародної коаліції, яка допомагає Україні. На одному із українських телеканалів вийшов фільм про військову допомогу "Рамштайн"-коаліції Збройним силам України.
Про це йдеться у фільмі "Рамштайн: музика перемоги".
Фільм про міжнародну коаліцію
Телеканал ICTV зняв документальний фільм, присвячений міжнародній допомозі Україні.
У фільмі, присвяченому коаліції, створеній на американській військовій базі "Рамштайн" в Німеччині уже в квітні 2022 року, йдеться про невідомі деталі ухвалення тих рішень, які допомогли ЗСУ отримати, зокрема:
- артилерійські системи 155 калібру М777, CAESAR, Panzerhaubitze 2000, Krab, Suzanna;
- ракетні системи залпового вогню M270, M142 HIMARS;
- засоби ППО Crotale, IRIS-T, NASAMS, Aspide, Patriot;
- танки Challenger-2, IMX-10, Leopard-1, Leopard-2, Abrams;
- протикорабельні ракети Harpoon.
Коментар ГУР
Учасник української делегації, представник ГУР МО України, генерал-майор Вадим Скібіцький, який є одним із спікерів фільму, зауважив, що перед кожним засіданням українська сторона проводить короткі брифінги для партнерів, пояснюючи свою потребу в тих чи інших видах озброєння.
"Не тільки ГУР МО, а й взагалі ― системи воєнної розвідки, включно з тими підрозділами, які зараз перебувають на фронті: це і підрозділи радіоелектронної розвідки, і розвідувальні батальйони, і наші спеціальні підрозділи, які безпосередньо ведуть бойові дії. Їм необхідне відповідне обладнання, засоби для ведення розвідки. І зараз вони оснащені усім новітнім озброєнням", — наголосив представник розвідки.
Нагадаємо, що остання на цей момент зустріч коаліції відбулася у середині березня.