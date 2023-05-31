Призывной возраст снизили с 27 до 25 лет — что это значит

Служба в Вооруженных Силах Украины. Фото: Черноморская информационная служба

Во вторник, 30 мая, Верховная Рада снизила предельный призывной возраст с 27 до 25 лет. За соответствующий законопроект №9281 проголосовали 304 нардепа. Теперь его должен подписать президент.

Что меняет это решение для военнообязанных мужчин, разбираемся дальше в материале.

Читайте также:

Снижение призывного возраста — что говорят в Минобороны

Известно, что изменения в законодательство нарабатывали в Минобороны совместно с ВСУ. В пресс-службе ведомства отмечали, что такие изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет.

В министерстве объясняли, что прибытие призывников в ТЦК и СП и прохождение медосмотров приводит к дополнительным финансовым потерям, а также нагрузке на медработников.

Кроме того, "длительное пребывание на военном учете призывников во время военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе людей, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено по призыву во время мобилизации".

Украинские военные. Фото: google.com

Что меняет снижение призывного возраста — объясняют нардепы

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что большинство призывников по достижении 18 лет имеют отсрочку из-за получения образования. Она длится четыре или шесть лет и чаще всего завершается к 22 или 24 годам.

"В настоящее время, во время действия в государстве правового режима военного положения, необходимости в длительном пребывании граждан (до 27 лет) на военном учете призывников не имеет", — говорится в пояснительной записке.

Авторы документа ожидают, что реализация закона унормирует вопрос пополнения мобилизационного человеческого резерва путем взятия на военный учет военнообязанных граждан, достигших 25-летнего возраста во время пребывания на военном учете призывников.

Военная служба. Фото: google.com

Как пояснил депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, документ предлагает мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет, которые не проходили срочную службу.

"Общей мобилизации будут подлежать военнообязанные мужчины, пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы", — отметил Гончаренко.

Сообщение нардепа Алексея Гончаренко. Скриншот с Telegram

По мнению народного депутата от фракции "Слуга Народа" Павла Фролова, снижение предельного возраста призывников с 27 до 25 лет дает возможность увеличить мобилизационный ресурс украинской армии.

В настоящее время призыв на срочную службу не проводится в связи с военным положением, пояснил депутат.

"Предельный возраст 27 лет, во-первых, мешал мобилизовывать тех лиц, которые не отслужили срочную службу, во-вторых, это дает возможность увеличить мобилизационный ресурс украинской армии, уменьшить расходы центров комплектации на то, чтобы с неотслужившими людьми проводить работу: медосмотр, учет", — сказал Фролов.

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости", что в такой перемене нуждались украинские военнослужащие. Ведь, таким образом, сильные молодые мужчины могут быть привлечены и помогать тем, кто сейчас на фронте.

"Начальник Генштаба генерал-лейтенант Шаптала представлял этот законопроект, его встретили аплодисментами. Зал с большим уважением и поддержкой относится ко всему, что предлагают военные. Результат был на табло, практически весь зал был объединен", — сообщил Павленко.

Вывод

Таким образом, законопроект расширил круг лиц, которые могут быть мобилизованы в ряды ВСУ, путем призыва лиц в возрасте 25 и 26 лет, которые ранее мобилизации не подлежали.

С изменением закона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет даже без опыта военной службы смогут мобилизовать во время военного положения.

Ранее мы писали, каких изменений в мобилизации следует ожидать этим летом и кого будут призывать с 1 июня в первую очередь.

Напомним, мы рассказывали, можно ли избежать мобилизации, если у военнообязанного двойное гражданство.

Также мы сообщали, кто подлежит бронированию от мобилизации, кому разрешено бронировать и действуют сроки бронирования работников.