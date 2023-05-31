Призовний вік знизили з 27 до 25 років — що це означає

Служба в Збройних силах України. Фото: Чорноморська інформаційна служба

У вівторок, 30 травня, Верховна Рада зменшила граничний призовний вік з 27 до 25 років. За відповідний законопроєкт №9281 проголосували 304 нардепи. Тепер його має підписати президент.

Що змінює це рішення для військовозобов'язаних чоловіків, розбираємося далі в матеріалі.

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Відомо, що зміни до законодавства напрацьовували в Міноборони спільно із ЗСУ. У пресслужбі відомства зазначали, такі зміни продиктовані тим, що під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

У міністерстві пояснювали, що прибуття призовників до ТЦК та СП й проходження медоглядів призводить до додаткових фінансових втрат, а також навантаження на медпрацівників.

Крім того, "тривале перебування на військовому обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби людей, які не мають статусу військовозобовʼязаних, не може бути залучена за призовом під час мобілізації".

Українські військові. Фото: google.com

Що змінює зниження призовного віку — пояснюють нардепи

У пояснювальній записці до законопроєкту також ідеться, що більшість призовників після досягнення 18 років мають відстрочку через здобуття освіти. Вона триває впродовж чотирьох або шести років і найчастіше завершується до 22 чи 24 років.

"На теперішній час, під час дії у державі правового режиму воєнного стану, необхідності в тривалому перебуванні громадян (до 27 річного віку) на військовому обліку призовників не має", — йдеться у пояснювальній записці.

Автори документа очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Військова служба. Фото: google.com

Як пояснив депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, документ пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу.

"Загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, від 25-ти до 60-ти років без досвіду військової служби", — зазначив Гончаренко.

Допис нардепа Олексія Гончаренка. Скріншот з Telegram

На думку народного депутата від фракції "Слуга Народу" Павла Фролова, зниження граничного віку призовників із 27 до 25 років дає можливість збільшити мобілізаційний ресурс українського війська.

Зараз призов на строкову службу не проводиться у зв’язку з воєнним станом, пояснив депутат.

"Граничний вік 27 років, по-перше, заважав мобілізовувати тих осіб, які не відслужили строкову службу, по-друге, це дає можливість збільшити мобілізаційний ресурс українського війська, зменшити витрати центрів комплектації на те, щоб з тими людьми, які не відслужили, проводити роботу: медогляд, облік", — сказав Фролов.

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Ростислав Павленко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", що такої зміни потребували українські військовослужбовці. Адже, таким чином сильні молоді чоловіки можуть бути залучені та допомагати тим, хто є зараз на фронті.

"Начальник Генштабу генерал-лейтенант Шаптала представляв цей законопроєкт, його зустріли оплесками. Зал з великою повагою і підтримкою ставиться до всього, що пропонують військові. Результат був на табло, практично весь зал був об’єднаний", — сказав Павленко.

Висновок

Таким чином законопроєкт розширив коло осіб, які можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ, шляхом призову осіб віком 25 і 26 років, які раніше мобілізації не підлягали.

Зі зміною закону чоловіків віком від 25 до 60 років навіть без досвіду військової служби зможуть мобілізувати під час воєнного стану.

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