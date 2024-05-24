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В Украине снова масштабная воздушная тревога — какая угроза

24 мая 2024 22:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине снова масштабная воздушная тревога — какая угроза
Российский истребитель. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МИГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Ракетная опасность по всей Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

В Киеве и всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе ракетного удра.

Гражданским украинцам советуют до конца воздушной тревоги находиться в укрытиях или других безопасных местах.

обстрел
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Впоследствии стало известно, что во время атаки оккупанты ударили по типографии ракетами С-300. Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.

война
Украина
обстрелы
истребитель
ракетный удар

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