В Украине снова масштабная воздушная тревога — какая угроза

Российский истребитель. Фото: росСМИ

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Это связано со взлетом российского истребителя МИГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Воздушная тревога в Украине

В Киеве и всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе ракетного удра.

Гражданским украинцам советуют до конца воздушной тревоги находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Впоследствии стало известно, что во время атаки оккупанты ударили по типографии ракетами С-300. Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.