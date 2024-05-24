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В Україні знову масштабна повітряна тривога — яка загроза

24 травня 2024 22:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Україні знову масштабна повітряна тривога — яка загроза
Російський винищувач. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Це пов'язано із злетом російського винищувача МІГ-31К.

Про це повідомили у Повітряних силах України

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Ракетна небезпека по всій Україні. Фото: скріншот

Повітряна тривога в Україні

В Києві та усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про загрозу ракетного удару.

Цивільним українцям радять до кінця повітряної тривоги перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

обстріл
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.

війна
Україна
обстріли
винищувач
ракетний удар

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