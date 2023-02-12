Из-за тяжелых болезней у владимира путина есть двойники, — разведка

Путин имеет ряд неизлечимых болезней

Тяжелые неизлечимые заболевания путина повлияли на работоспособность президента россии. Поэтому кремль часто использует двойников диктатора на различных мероприятиях.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Как кремль скрывает истинное состояние путина

По словам спикера украинской разведки Андрея Юсова, российский диктатор владимир путин уже давно неизлечимо болен, именно поэтому кремль часто использует его двойников, чтобы скрыть настоящее положение дел.

"Если говорить о физическом состоянии, так, есть информация о тяжелых болезнях, в том числе и онкологии, которая безусловно влияет на его работоспособность, на интенсивность его работы. Оттуда и долгие паузы, когда он исчезает, и какое-то несуразное поведение в публичных местах. Собственно, отсюда и история о двойниках", — заявил Юсов.

В разведке считают, что кремль даже может использовать какие-то "биороботы", чтобы делать видимость работы путина.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор ежедневно отслеживает посты в Интернете о здоровье владимира путина. Все найденные публикации собираются в специальной таблице.

Так, каждый мониторинг представляет собой таблицу Excel, которая содержит посты о здоровье президента за сутки. Один обзор включает от 50 до 1400 постов и комментариев в соцсетях со ссылками. Большинство публикаций было сделано в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и Telegram.

Напомним, в украинской разведке убеждены, что путин болен раком и умрет очень быстро. Впрочем, глава ведомства Кирилл Буданов считает, что произойдет уже после победы Украины в войне с россией.