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В украинской разведке рассказали, зачем кремлевскому диктатору путину двойники

12 февраля 2023 09:47
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Из-за тяжелых болезней у владимира путина есть двойники, — разведка
Путин имеет ряд неизлечимых болезней
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Тяжелые неизлечимые заболевания путина повлияли на работоспособность президента россии. Поэтому кремль часто использует двойников диктатора на различных мероприятиях.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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По словам спикера украинской разведки Андрея Юсова, российский диктатор владимир путин уже давно неизлечимо болен, именно поэтому кремль часто использует его двойников, чтобы скрыть настоящее положение дел.

"Если говорить о физическом состоянии, так, есть информация о тяжелых болезнях, в том числе и онкологии, которая безусловно влияет на его работоспособность, на интенсивность его работы. Оттуда и долгие паузы, когда он исчезает, и какое-то несуразное поведение в публичных местах. Собственно, отсюда и история о двойниках", — заявил Юсов.

В разведке считают, что кремль даже может использовать какие-то "биороботы", чтобы делать видимость работы путина.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор ежедневно отслеживает посты в Интернете о здоровье владимира путина. Все найденные публикации собираются в специальной таблице.

Так, каждый мониторинг представляет собой таблицу Excel, которая содержит посты о здоровье президента за сутки. Один обзор включает от 50 до 1400 постов и комментариев в соцсетях со ссылками. Большинство публикаций было сделано в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и Telegram.

Напомним, в украинской разведке убеждены, что путин болен раком и умрет очень быстро. Впрочем, глава ведомства Кирилл Буданов считает, что произойдет уже после победы Украины в войне с россией.

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