Через важкі хвороби володимир путін має двійників, — розвідка

Путін має ряд невиліковних хвороб

Важкі невиліковні хвороби путіна вплинули на працездатність президента рф. Тому кремль нерідко використовує двійників диктатора на різноманітних заходах.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Як кремль приховує справжній стан путіна

За словами речника української розвідки Андрія Юсова, російський диктатор володимир путін вже давно невиліковно хворий, саме тому кремль часто використовує його двійників, аби приховати справжній стан справ.

"Якщо говорити про фізичний стан, так, є інформація про важкі хвороби, зокрема й онкологію, яка безумовно впливає на його працездатність, на інтенсивність його роботи. Звідти і довгі паузи, коли він зникає, і якась неоковирна поведінка в публічних місцях. Власне, звідси й історія про двійників", — заявив Юсов.

У розвідці вважають, що кремль навіть може використовувати якихось "біороботів", аби робити видимість роботи путіна.

Раніше ми писали, що Роскомнагляд щодня відстежує пости в Інтернеті про здоров'я володимира путіна. Всі знайдені публікації збираються у спеціальній таблиці.

Так, кожен моніторинг представляє з себе таблицю Excel, яка містить пости про здоров'я президента за одну добу. Один огляд включає від 50 до 1 400 постів і коментарів в соцмережах з посиланнями. Більшість публікацій були зроблені в "Одноклассниках"," ВКонтакте" і Telegram.

Нагадаємо, в українській розвідці переконані, що путін хворий на рак і помре дуже швидко. Втім, очільник відомства Кирило Буданов вважає, що станеться це вже після перемоги України у війні з росією.