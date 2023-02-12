Через важкі хвороби володимир путін має двійників, — розвідка

В українській розвідці розповіли, навіщо кремлівському диктатору путіну двійники
Важкі невиліковні хвороби путіна вплинули на працездатність президента рф. Тому кремль нерідко використовує двійників диктатора на різноманітних заходах.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
-
Генсек НАТО Столтенберг не хоче продовження терміну повноважень: у чому причина
-
На Одещині можливі потужні землетруси, — прогноз сейсмологів
-
Зеленський ввів санкції проти 200 росіян на 50 років
-
Британія веде перемовини щодо виробництва озброєння в Україні, — ЗМІ
-
Даріо Срна розповів про продаж ще одного гравця "Шахтаря": хто піде з команди
-
Ляшко розповів, скільки медзакладів під час війни знищили росіяни
-
Окупанти вчергове обстріляли будівлю Херсонської ОДА: що відомо
-
Грузія продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі, — Михайло Подоляк про позицію Грузії у справі засудженого політика
-
Війна диктує нові акценти у виставах, — Юлія Пивоварова про Одеський український театр після російського вторгнення
-
Для організації атаки дронів по території України окупанти залучили іноземних найманців, — ГУР
Як кремль приховує справжній стан путіна
За словами речника української розвідки Андрія Юсова, російський диктатор володимир путін вже давно невиліковно хворий, саме тому кремль часто використовує його двійників, аби приховати справжній стан справ.
"Якщо говорити про фізичний стан, так, є інформація про важкі хвороби, зокрема й онкологію, яка безумовно впливає на його працездатність, на інтенсивність його роботи. Звідти і довгі паузи, коли він зникає, і якась неоковирна поведінка в публічних місцях. Власне, звідси й історія про двійників", — заявив Юсов.
У розвідці вважають, що кремль навіть може використовувати якихось "біороботів", аби робити видимість роботи путіна.
Раніше ми писали, що Роскомнагляд щодня відстежує пости в Інтернеті про здоров'я володимира путіна. Всі знайдені публікації збираються у спеціальній таблиці.
Так, кожен моніторинг представляє з себе таблицю Excel, яка містить пости про здоров'я президента за одну добу. Один огляд включає від 50 до 1 400 постів і коментарів в соцмережах з посиланнями. Більшість публікацій були зроблені в "Одноклассниках"," ВКонтакте" і Telegram.
Нагадаємо, в українській розвідці переконані, що путін хворий на рак і помре дуже швидко. Втім, очільник відомства Кирило Буданов вважає, що станеться це вже після перемоги України у війні з росією.