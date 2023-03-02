РФ устраивает напряжение вокруг Молдовы, чтобы отвлечь внимание от провалов на войне, — ГУР

Кремль хочет отвлечь внимание россиян от провалов на войне в Украине

Россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Первая из них — это отвлечь внимание от войны в Украине, вторая — продемонстрировать некую "победу" для русского народа.

Об этом информирует украинская разведка.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине.

"В Приднестровье у россиян очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но не на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось — старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию — под "чужим флагом", — отметил Черняк.

Также представитель военной разведки напомнил, что по такому сценарию россияне когда-то устраивали провокации в Донецке и Луганске.

"Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", — пояснил Андрей Черняк.

Напомним, ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы.