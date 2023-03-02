РФ устраивает напряжение вокруг Молдовы, чтобы отвлечь внимание от провалов на войне, — ГУР

В украинской разведке рассказали, зачем россия хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове
Россия устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Первая из них — это отвлечь внимание от войны в Украине, вторая — продемонстрировать некую "победу" для русского народа.
Об этом информирует украинская разведка.
-
"Это классическая провокация": Подоляк и Юсов отреагировали на "украинскую ДРГ" в рф
-
Продали вымышленный товар на 50 миллионов гривен: прокуратура разоблачила преступную группу
-
В Харьковской области на мини взорвался автомобиль – есть погибшие
-
Появилось видео с "брянскими диверсантами": кто они такие
-
1000 литров в час: Одесчина получила фильтры высокой очистки воды
-
Мобилизация лиц с инвалидностью третьей группы: что обязательно нужно знать украинцам
-
"Группа в 50 человек — это абсурд": Виктор Ягун об "украинских диверсантах" на Брянщине
-
Променяла манекенщика на боксера: с кем закрутила роман Мадонна
-
Военно-морские силы Великобритании задержали судно, которое нелегально перевозило иранское оружие
-
ФСБ сообщает об уничтожении "украинской ДРГ", а администрация Брянщины говорит, что это вымысел Украины
Подробности
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине.
"В Приднестровье у россиян очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но не на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось — старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию — под "чужим флагом", — отметил Черняк.
Также представитель военной разведки напомнил, что по такому сценарию россияне когда-то устраивали провокации в Донецке и Луганске.
"Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", — пояснил Андрей Черняк.
Напомним, ранее в Оперативном командовании "Юг" сообщали, что со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы.