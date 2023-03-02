РФ влаштовує напругу навколо Молдови, аби відвернути увагу від провалів на війні, — ГУР

В українській розвідці розповіли, навіщо росія хоче дестабілізувати ситуацію в Молдові
Росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі. Перша з них — це відвернути увагу від війни в Україні, друга — продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.
Про це інформує українська розвідка.
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Деталі
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові, аби відвернути увагу світу від війни в Україні.
"У Придністров'ї росіяни мають дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не на тих складах вже майже нічого немає, а те, що залишилося — старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж таки намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію — під "чужим прапором", — зазначив Черняк.
Також представник воєнної розвідки нагадав, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували провокації у Донецьку та Луганську.
"Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, у тому числі в сенсі допомоги. Тому вони намагаються. розпалити нову пожежу в Європі", — пояснив Андрій Черняк.
Нагадаємо, раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що з боку Придністров'я можливі провокації та обстріли.