В Украину вернули тела еще 121 военного
В Украину вернули тела еще 121 военного. Они служили на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях.
Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 29 марта.
Возвращение тел военных в Украину
В ведомстве рассказали, что удалось вернуть 12 тел погибших воевавших на Луганском направлении защитников, 107 погибших воинов с Донецкого направления и двух защитников с Запорожского направления.
"Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.
Известно, что сначала тела привезут в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших, а после идентификации передадут тела защитников семьям для достойного захоронения.
Напомним, последнее репатриационное мероприятие состоялось 16 февраля. Тогда вернули тела 58 украинских защитников.
Незадолго до этого, 9 февраля, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.
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