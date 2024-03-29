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В Украину вернули тела еще 121 военного

29 марта 2024 12:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украину вернули тела еще 121 военного
Похороны погибшего военного. Архивное фото: Лановецкий городской совет
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украину вернули тела еще 121 военного. Они служили на Запорожском, Луганском и Донецком направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 29 марта. 

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В ведомстве рассказали, что удалось вернуть 12 тел погибших воевавших на Луганском направлении защитников, 107 погибших воинов с Донецкого направления и двух защитников с Запорожского направления.

"Павших вернули благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что сначала тела привезут в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших, а после идентификации передадут тела защитников семьям для достойного захоронения.

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Скриншот сообщения Координационного штаба

Напомним, последнее репатриационное мероприятие состоялось 16 февраля. Тогда вернули тела 58 украинских защитников.

Незадолго до этого, 9 февраля, между Украиной и Россией состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

смерть
военные
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