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В Україну повернули тіла ще 121 військового

29 березня 2024 12:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Україну повернули тіла ще 121 військового
Похорон загиблого військового. Архівне фото: Лановецька міська рада
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україну повернули тіла ще 121 військового. Вони служили на Запорізькому, Луганському та Донецькому напрямках.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 29 березня. 

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У відомстві розповіли, що вдалося повернути 12 тіл загиблих оборонців, які воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох захисників із Запорізького напрямку. 

"Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Відомо, що спершу тіла привезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти  встановлять особи загиблих, а після ідентифікації передадуть тіла оборонців родинам для гідного поховання.

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Скриншот допису Координаційного штабу

Нагадаємо, останній репатріаційний захід відбувся 16 лютого. Тоді повернули тіла 58 українських захисників. 

Незадовго до цього, 9 лютого, між Україною та Росією відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулося 100 бійців, більшість з них — це захисники Маріуполя. 

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