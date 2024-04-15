Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В правительстве Чехии требуют военной помощи Украине по примеру Израиля arrow

В правительстве Чехии требуют военной помощи Украине по примеру Израиля

15 апреля 2024 22:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В правительстве Чехии требуют военной помощи Украине по примеру Израиля
Министр по европейским делам Мартин Дворжак. Фото иллюстративное: Novinky
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В правительстве Чехии считают, что ситуация в Украине требует более сконцентрированной международной реакции с оказанием военной помощи. Они привели в пример помощь Израилю в отражении ударов иранских беспилотников и ракет.

Об этом сообщил министр по вопросам европейских дел Мартин Дворжак, сообщает euractiv.

Читайте также:

Правительство Чехии хочет поддержки для Украины по примеру Израиля

По мнению чешских правительственных лиц, Украина должна получить такую же защиту, чтобы отражать угрозы со стороны России.

"Ночная атака аятоллы на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией", — сказал Дворжак.

Настроение политика разделили и другие члены правительства.

"Я полностью осуждаю нападение Ирана на Израиль. В свете вчерашнего обещания Шольца предоставить Украине больше Patriot я верю, что Запад наконец-то поможет построить противовоздушную оборону, которая также защитит украинское гражданское население", — заявила чешская депутат от Европарламента Маркета Грегорова.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла во всем мире более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые закупит для Украины за пределами Европы.

В то же время оборонный комитет парламента республики закупит 76 новых танков Leopard 2A8, что позволит Чехии отказаться от других танков, которые могут попасть в Украину.

Иран
Израиль
Чехия
военная помощь
Украина

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю