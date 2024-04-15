В правительстве Чехии требуют военной помощи Украине по примеру Израиля

Министр по европейским делам Мартин Дворжак. Фото иллюстративное: Novinky

В правительстве Чехии считают, что ситуация в Украине требует более сконцентрированной международной реакции с оказанием военной помощи. Они привели в пример помощь Израилю в отражении ударов иранских беспилотников и ракет.

Об этом сообщил министр по вопросам европейских дел Мартин Дворжак, сообщает euractiv.

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По мнению чешских правительственных лиц, Украина должна получить такую же защиту, чтобы отражать угрозы со стороны России.

"Ночная атака аятоллы на Израиль была успешно отражена благодаря быстрой международной реакции и готовности защищать воздушное пространство. Жаль, что мы не защищаем воздушное пространство над Украиной с такой же энергией", — сказал Дворжак.

Настроение политика разделили и другие члены правительства.

"Я полностью осуждаю нападение Ирана на Израиль. В свете вчерашнего обещания Шольца предоставить Украине больше Patriot я верю, что Запад наконец-то поможет построить противовоздушную оборону, которая также защитит украинское гражданское население", — заявила чешская депутат от Европарламента Маркета Грегорова.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла во всем мире более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые закупит для Украины за пределами Европы.

В то же время оборонный комитет парламента республики закупит 76 новых танков Leopard 2A8, что позволит Чехии отказаться от других танков, которые могут попасть в Украину.