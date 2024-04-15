В уряді Чехії вимагають військову допомогу Україні за прикладом Ізраїлю

Міністр з питань європейських справ Мартін Дворжак. Фото ілюстративне: Novinky

В уряді Чехії вважають, що ситуація в Україні вимагає більш сконцентрованої міжнародної реакції з наданням військової допомоги. Вони навели як приклад, допомогу Ізраїлю у відбитті ударів іранських безпілотників і ракет.

Про це повідомив міністр з питань європейських справ Мартін Дворжак, повідомляє euractiv.

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За думкою чеських урядовців, Україна має отримати такий же захист, аби відбивати загрози зі сторони Росії.

"Нічна атака аятоли на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції та готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж енергією", — сказав Дворжак.

Настрої політика розділили й інші урядовці.

"Я повністю засуджую напад Ірану на Ізраїль. У світлі вчорашньої обіцянки Шольца надати Україні більше Patriot, я вірю, що Захід нарешті допоможе побудувати протиповітряну оборону, яка також захистить українське цивільне населення", — заявила чеська депутатка від Європарламенту Маркета Грегорова.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла в усьому світі понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які закупить для України поза межами Європи.

Водночас оборонний комітет парламенту республіки закупить 76 нових танків Leopard 2A8, що дозволить Чехії відмовитися від інших танків, які можуть потрапити до України.