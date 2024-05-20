Масштабная воздушная тревога в Украине — какая опасность
В Украине объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеских истребителей МИГ-31К и угрозой применения российскими захватчиками ракет Кинжал.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины в понедельник, 20 мая.
Воздушная тревога в Украине
В Киеве и во всех областях Украины была объявлена воздушная тревона. Это связано со взлетом российского истребителя МИГ-31К. Впоследствии военные сообщили о взлете еще четырех истребителей с аэродрома "Саваслейка" и двух — из Астрахани. Есть риск пуск ракет "Кинжал".
В настоящее время над всей территорией Украины сохраняется ракетная опасность. Гражданским жителям советуют оставаться в укрытиях или других безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
Из-за российских атак, а также взлет вражеской авиации в Украине регулярно объявляют воздушные тревоги.
Ранее, 17 мая, во время воздушной тревоги в Одессе прогремели мощные взрывы.
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