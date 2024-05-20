Масштабная воздушная тревога в Украине — какая опасность

Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ

В Украине объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом вражеских истребителей МИГ-31К и угрозой применения российскими захватчиками ракет Кинжал.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины в понедельник, 20 мая.

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Предупреждение о ракетной опасности. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

В Киеве и во всех областях Украины была объявлена воздушная тревона. Это связано со взлетом российского истребителя МИГ-31К. Впоследствии военные сообщили о взлете еще четырех истребителей с аэродрома "Саваслейка" и двух — из Астрахани. Есть риск пуск ракет "Кинжал".

Сообщение о взлете вражеских истребителей. Фото: скриншот

В настоящее время над всей территорией Украины сохраняется ракетная опасность. Гражданским жителям советуют оставаться в укрытиях или других безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Воздушная тревога над всей территорией Украины. Фото: скриншот

Из-за российских атак, а также взлет вражеской авиации в Украине регулярно объявляют воздушные тревоги.

Ранее, 17 мая, во время воздушной тревоги в Одессе прогремели мощные взрывы.