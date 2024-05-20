Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ

В Україні оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом ворожих винищувачів МІГ-31К та загрозою застосування російськими загарбниками ракет "Кинджал".

Про це повідомили у Повітряних силах України в понеділок, 20 травня.

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Попередження про ракетну небезпеку. Фото: скріншот

Повітряна тривога в Україні

У Києві та в усіх областях України було оголошено повітряну тривону. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МІГ-31К. Згодом військові повідомили про зліт ще чотирьох винищувачів з аеродрому "Саваслейка" та двох — з Астрахані. Є ризик пуск ракет "Кинджал".

Повідомлення про зліт ворожих винищувачів. Фото: скріншот

Наразі над усією територією України зберігається ракетна небезпека. Цивільним мешканцям радять залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Повітряна тривога над усією територією України. Фото: скриншот

Через російські атаки, а також зліт ворожої авіації в Україні регулярно оголошують повітряні тривоги.

Раніше, 17 травня, під час повітряної тривоги в Одесі пролунали потужні вибухи.