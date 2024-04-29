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В ВСУ установили личность убитого в Германии военнослужащего

29 апреля 2024 19:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ВСУ установили личность убитого в Германии военнослужащего
Убитый в Германии украинский десантник. Фото: Командование ДШВ ВСУ/Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Командовании десантно-штурмовых войск ВСУ установили личность одного из убитых в Германии украинских военнослужащих. Погибший оказался боец 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

Об этом говорится в официальных соцсетях рода войск.

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Как сообщается, в Германии боец проходил реабилитацию после ранения. Имя погибшего в ДШУ решили не сообщать по этическим соображениям.

"В 2023 году он был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии. 27 апреля десантник скончался от ножевых ранений", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Командование ДШВ

Убийство украинских бойцов в Германии — что известно

Напомним, 27 апреля в немецком Мурнау-ам-Штафельзее в одном из торговых центров были убиты два украинца. По предварительной информации, в преступлении подозревается гражданин России.

Впоследствии стало известно, что погибшими оказались военные. По данным МИД, речь идет о мужчинах 1987 и 2001 годов рождения, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии.

На одной из улиц города горожане обустроили место, куда принесли украинские флаги, а также лампадки и цветы, оплакивая смерть защитников Украины.

Германия
ВСУ
убийство
Украина
Криминал
десант

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