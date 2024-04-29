В ЗСУ встановили особистість вбитого у Німеччині військовослужбовця
В командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ встановили особу одного із вбитих у Німеччині українських військовослужбовців. Загиблим виявився боєць 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади.
Про це йдеться в офіційних соцмережах роду військ.
Кого з бійців ЗСУ вбили у Німеччині
Як повідомляється, у Німеччині боєць проходив реабілітацію після поранення. Ім'я загиблого у ДШВ вирішили не повідомляти з етичних міркувань.
"У 2023 році він був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині. 27 квітня десантник помер від ножових поранень", — йдеться у повідомленні.
Вбивство українських бійців у Німеччині — що відомо
Нагадаємо, 27 квітня у німецькому Мурнау-ам-Штафельзее в одному з торговельних центрів було вбито двох українців. За попередньою інформацією, в злочині підозрюють громадянина Росії.
Згодом стало відомо, що загиблими виявилися військові. За даними МЗС, йдеться про чоловіків 1987 та 2001 років народження, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині.
На одній з вулиць міста містяни облаштували місце, куди принесли українські прапори, а також лампадки та квіти, оплакуючи смерть захисників України.
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