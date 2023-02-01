Российская армия может вытеснить из-под Бахмута вагнеровцев

Минобороны страны-агрессора хочет забрать всю славу вероятных победителей в битве за Бахмут себе

Министерство обороны российской федерации продолжает борьбу с ЧВК "Вагнер". Российские военные могут выбросить "вагнеровцев" из Бахмутского направления для собственного пиара.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Россияне по очереди хвастаются захватом села

Аналитики Института подчеркнули, что министерство обороны российской федерации начало перехватывать инициативу у наемников из ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении.

Так, 31 января российское военное ведомство заявило о захвате села Благодатное к западу от Соледара.

Ранее, еще 28 января, о захвате Благодатного заявили в ПИК "Вагнер".

Минобороны РФ против Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, отметили в ISW, предположительно занижает как потери своей военной структуры, так и зависимость от обычных российских войск, чтобы продемонстрировать свою значимость в этой войне.

В то же время, отмечают аналитики Института изучения войны, министерство обороны рф стремится подорвать влияние ЧВК "Вагнер" в Украине.

Поэтому вполне возможно, что российские военные подразделения будут пытаться в ближайшее время вытеснить "вагнеровцев" из окрестностей Бахмута, чтобы потом, предполагая захват этого украинского города, снискать славу единственных победителей в битве за Бахмут.

Напомним, что в течение прошлой недели только подразделения 3 бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана во время боев в окрестностях Бахмута уничтожили 3 вражеских миномета и более 300 оккупантов.

Офицер 241 ОБР ТРО ВСУ Ольга Бигарь в интервью Новини.LIVE рассказала, что врагу будет тяжело пробить оборону Бахмута, поэтому он безуспешно пытается перерезать пути поставок Вооруженных сил Украины. Для прорыва обороны россияне используют большое количество низкоквалифицированной пехоты из числа либо заключенных, либо мобилизованных. Они оптом роют окопы и максимально близко пододвигаются к линии обороны ВСУ.

Фото: Генштаб