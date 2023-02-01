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"Вагнерівців" можуть викинути з-під Бахмута: ISW пояснив, навіщо це російській армії

1 лютого 2023 07:42
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Російська армія може витіснити з-під Бахмуту вагнерівців
Міноборони країни-агресора хоче забрати усю славу імовірних переможців у битві за Бахмут собі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Міністерство оборони російської федерації продовжує боротьбу із ПВК “Вагнер”. Російські військові можуть викинути “вагнерівців” з Бахмутського напрямку для власного піару.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики Інституту наголосили, що міністерство оборони російської федерації почало перехоплювати ініціативу у найманців з ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку.

Так, 31 січня російське військове відомство заявило про захоплення села Благодатне на захід від Соледару.

Раніше, ще 28 січня, про захоплення Благодатного, заявили у ПВК "Вагнер".

Міноборони рф проти Пригожина

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, зазначили у ISW, імовірно занижує як втрати своєї військової структури, так і залежність від звичайних російських військ, аби продемонструвати власну значимість у цій війні.

Натомість, наголошують аналітики Інституту вивчення війни, міністерство оборони рф прагне підірвати вплив ПВК "Вагнер" в Україні.

Тому цілком імовірним є те, що російські військові підрозділи намагатимуться найближчим часом витіснити "вагнерівців" з околиць Бахмута, аби потім, припускаючи захоплення цього українського міста, отримати славу єдиних переможців у битві за Бахмут.

Нагадаємо, що протягом минулого тижня тільки підрозділи 3 бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана під час боїв на околицях Бахмута знищили 3 ворожі міномети та понад 300 окупантів.

Додамо, офіцер 241 ОБР ТРО ЗСУ Ольга Бігарь у інтерв’ю Новини.LIVE розповіла, що ворогу буде тяжко пробити оборону Бахмута, тому він безуспішно намагається перерізати шляхи постачання Збройних сил України. Для прориву оборони росіяни використовують велику кількість низькокваліфікованої піхоти із числа або ув'язнених, або мобілізованих. Вони оптом риють окопи і максимально близько підсуваються до лінії оборони ЗСУ. 

Фото: Генштаб

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