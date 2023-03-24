Глава "ДНР" заявил, что порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр рф: детали
Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что порты Мариуполя и Бердянска включены в реестр рф. Сейчас идет этап согласования нормативных документов.
Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.
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По его словам, на заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при "Росморречфлоте" под руководством Захария Джиоева были обсуждены перспективы развития Мариупольского морского торгового порта в общероссийской системе водного сообщения и грузоперевозок.
"Морские порты и внутренние водные пути Донецкой Народной Республики и других новоприсоединенных субъектов — в зоне пристального внимания Росморречфлота", — заявил Пушилин.
Глава самопровозглашенной "ДНР" считает, что совместными усилиями при непосредственном участии профильных министерств и ведомств рф Мариупольский морской торговый порт заработает на полную мощность.
Напомним, глава так называемого "ДНР" Денис Пушилин тайно купил участок 550 кв.м земли в Бразилии. Символично, что заявление на покупку участка он подал в день освобождения Херсона.
Также мы писали, что российские оккупанты каждый раз пробивают очередное "дно". На этот раз глава так называемой "ДНР" Пушилин назначил "мэром" Мариуполя полицейского Олега Моргуна, который приговорен к 11 годам тюрьмы.