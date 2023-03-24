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Ватажок "ДНР" заявив, що порти Маріуполя та Бердянська включені до реєстру рф: деталі

24 березня 2023 16:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маріупольський порт
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що порти Маріуполя та Бердянська включені до реєстру рф. Наразі триває етап узгодження нормативних документів.

Про це Пушилін повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Деталі

За його словами, на засіданні колегії Федерального агентства морського і річкового транспорту та Громадської ради при "Росморрічфлоті" під керівництвом Захарія Джіоєва було обговорено перспективи розвитку Маріупольського морського торгового порту в загальноросійській системі водного сполучення та вантажоперевезень.

Пушилин

"Морські порти і внутрішні водні шляхи Донецької Народної Республіки та інших новоприєднаних суб'єктів — у зоні пильної уваги Росморрічфлоту", — заявив Пушилін.

Ватажок самопроголошеної "ДНР" вважає, що спільними зусиллями за безпосередньої участі профільних міністерств і відомств рф Маріупольський морський торговельний порт запрацює на повну потужність.

Нагадаємо, ватажок так званого "ДНР" Денис Пушилін таємно купив  ділянку 550 кв.м землі в Бразилії. Символічно, що заяву на купівлю-продаж ділянки він подав у день звільнення Херсона.

Також ми писали, що російські окупанти щоразу пробивають чергове "дно". Цього разу ватажок так званої "ДНР" Пушилін призначив "мером" Маріуполя поліцейського Олега Моргуна, якого засуджено до 11 років тюрми.

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