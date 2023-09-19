Тяжёлое состояние Кадырова будет иметь последствия для путинского режима, — ГУР

Рамзан Кадыров. Фото — росСМИ

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Глава оккупационного правительства чеченской Республики Ичкерия Рамзан Кадыров, как сообщают СМИ, все еще находится в коме из-за очень серьезных проблем со здоровьем. Для правительства президента России Владимира Путина это будет иметь непредсказуемые последствия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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"Насчёт Кадырова, к сожалению, сейчас нет точки в этом вопросе, но информация о ком действительно была. Не будем подтверждать, но констатируем, что состояние тяжелое и это сегодня то, что можно утверждать точно", — говорится в заявлении.

По словам Юсова, других сценариев развития событий пока нет. Однако в ГУР подтвердили информацию о состоянии главаря кадыровцев, и как это отразится на кремлёвском режиме.

"Конечно, это будет иметь последствия не только для Чечни, но собственно для Северного Кавказа, и в целом для архитектуры режима Путина", — сказал спикер разведки, и отметил, что если не смерть, то кома Кадырова, которую сегодня уже, очевидно, можно констатировать, повлияет на ситуацию с финансовыми потоками и перераспределение политической системы путинистов.

Напомним, что события в Чечне после вероятной смерти Кадырова спрогнозировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ещё раньше перед главной больницей Кремля был замечен элитный кортеж Кадырова, насчитывавший 10 автомобилей с охраной на чеченских номерах.

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