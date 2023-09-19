Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow Тяжёлое состояние Кадырова будет иметь последствия для путинского режима, — ГУР arrow

Тяжёлое состояние Кадырова будет иметь последствия для путинского режима, — ГУР

19 сентября 2023 18:57
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Тяжёлое состояние Кадырова будет иметь последствия для путинского режима, — ГУР
Рамзан Кадыров. Фото — росСМИ
- Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор


Глава оккупационного правительства чеченской Республики Ичкерия Рамзан Кадыров, как сообщают СМИ, все еще находится в коме из-за очень серьезных проблем со здоровьем. Для правительства президента России Владимира Путина это будет иметь непредсказуемые последствия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Читайте также:

Состояние Кадырова ударит по Путину


"Насчёт Кадырова, к сожалению, сейчас нет точки в этом вопросе, но информация о ком действительно была. Не будем подтверждать, но констатируем, что состояние тяжелое и это сегодня то, что можно утверждать точно", — говорится в заявлении.

По словам Юсова, других сценариев развития событий пока нет. Однако в ГУР подтвердили информацию о состоянии главаря кадыровцев, и как это отразится на кремлёвском режиме.

 

"Конечно, это будет иметь последствия не только для Чечни, но собственно для Северного Кавказа, и в целом для архитектуры режима Путина", — сказал спикер разведки, и отметил, что если не смерть, то кома Кадырова, которую сегодня уже, очевидно, можно констатировать, повлияет на ситуацию с финансовыми потоками и перераспределение политической системы путинистов.

Напомним, что события в Чечне после вероятной смерти Кадырова спрогнозировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ещё раньше перед главной больницей Кремля был замечен элитный кортеж Кадырова, насчитывавший 10 автомобилей с охраной на чеченских номерах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз