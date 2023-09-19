Важкий стан Кадирова матиме наслідки для путінського режиму, — ГУР

Рамзан Кадиров. Фото — росЗМІ

Голова окупаційного уряду чеченської Респубілки Ічкерія Рамзан Кадиров, за повідомленням ЗМІ, все ще перебуває у комі через дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Для уряду президента Росії Володимира Путіна це матиме непердбачувані наслідки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

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"Щодо Кадирова, на жаль, зараз не маємо крапки в цьому питанні, але інформація про кому справді була. Не будемо підтверджувати, але констатуємо, що стан важкий і це сьогодні те, що можна стверджувати точно", — йдеться у заяві.

За словами Юсова, інших сценаріїв розвитку подій наразі немає. Проте у ГУР підтвердили інформацію про стан ватажка кадирівців, та як це відобразиться на кремлівському режимі.

"Звичайно це буде мати наслідки не лише для Чечні, але власне для Північного Кавказу, і в цілому для архітектури режиму Путіна", — сказав спікер розвідки, та зазначив, що якщо не смерть, то кома Кадирова, яку сьогодні вже, очевидно, можна констатувати, вплине на ситуацію з фінансовими потоками та перерозподіл політичної системи путіністів.

Нагадаємо, що події у Чечні після ймовірної смерті Кадирова зпрогнозував секретар РНБО Олексій Данілов.

Ще раніше перед головною лікарнею Кремля був помічений елітний кортеж Кадирова, який налічував 10 автівок з охороною на чеченських номерах.