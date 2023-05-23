Мобилизация в Украине 2023 — подлежат ли призыву опекуны или попечители

Призывают ли опекунов и попечителей. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже более 15 месяцев продолжается военное положение и общая мобилизация. Однако некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку или могут пойти служить в армию только по собственному желанию. Между тем в стране немало людей призывного возраста, которые ухаживают за родственниками, но не закрепили свой статус официально. Некоторые из них не подлежат мобилизации.

Могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход, узнавали журналисты ТСН.

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Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизации не подлежат военнообязанные, которые являются:

опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

лицами, занятыми постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лицами, занятыми постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода (только в случаях, когда кроме него больше некому заботиться).

Какая разница между опекой и попечительством

Согласно украинскому законодательству, это два официальных вида попечительства, но имеющие между собой существенную разницу:

1. Опека — вид ухода, который устанавливается над малолетними лицами младше 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и лицами, признанными недееспособными. Опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным.

2. Постоянный уход — попечительство, патронаж устанавливается над несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена. Попечитель назначается, когда дееспособность человека ограничена.

За кем можно установить постоянный уход

Оформить постоянный уход можно по следующим категориям лиц:

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;

инвалиды I группы или лица, достигшие 80-летнего возраста;

инвалиды I или II группы вследствие психического расстройства, которые по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе;

другие пожилые граждане, инвалиды, дети-инвалиды и больные, которые по заключению врачебно-консультационной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и неспособны к самообслуживанию.

Как оформляется постоянный уход

Получить статус попечительства или патронажа легче, чем оформить попечительство. Потому что для этого не нужно судебное решение. Пожилой человек, не имеющий психических расстройств и не полностью недееспособным, должен сам написать заявление.

В общем, нужны следующие документы:

заявление от пенсионера с просьбой о назначении ему попечителя;

копия паспорта;

справка о регистрации места жительства;

документы, подтверждающие право собственности на имущество или право пользования имуществом;

справка врачебной комиссии, подтверждающая необходимость ухода за пожилым человеком;

справка о состоянии здоровья лица, желающего осуществлять уход.

Как оформить опеку

Оформить опеку над человеком можно только в том случае, если суд признал его недееспособным лицом.

Подать заявление о признании физического лица недееспособным могут члены его семьи, близкие родственники, независимо от их совместного проживания, орган опеки и попечительства, психиатрическое учреждение.

Дело о признании физического лица недееспособным суд рассматривает с участием заявителя, лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, и представителя органа опеки и попечительства.

Документы, необходимые для суда и органа опеки:

заявление от будущего опекуна об установлении опеки;

акт обследования условий жизни недееспособного лица;

справка о состоянии здоровья личности;

справка о состоянии здоровья опекуна;

акт проверки условий обитания будущего опекуна;

справка лечебного учреждения о том, что в семье опекуна нет лиц с заболеваниями, препятствующими устройству недееспособного лица.

После того как суд признал лицо недееспособным, в органы опеки нужно предоставить пакет документов:

заявление;

копию и оригинал паспорта;

медицинскую справку;

автобиографию;

свидетельство о браке (при наличии);

справку о доходах;

справку об отсутствии судимости;

документы о наличии жилплощади;

согласие семьи на совместное проживание.

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