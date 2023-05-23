Мобилизация в Украине 2023 — подлежат ли призыву опекуны или попечители

Важное о мобилизации: могут ли призвать в ВСУ опекуна или попечителя
В Украине уже более 15 месяцев продолжается военное положение и общая мобилизация. Однако некоторые категории военнообязанных имеют право на отсрочку или могут пойти служить в армию только по собственному желанию. Между тем в стране немало людей призывного возраста, которые ухаживают за родственниками, но не закрепили свой статус официально. Некоторые из них не подлежат мобилизации.
Могут ли призвать в ряды ВСУ опекуна или попечителя, чем отличаются эти два понятия и как правильно оформить опеку или постоянный уход, узнавали журналисты ТСН.
Могут ли мобилизовать опекуна или попечителя
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизации не подлежат военнообязанные, которые являются:
- опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;
- лицами, занятыми постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
- лицами, занятыми постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода (только в случаях, когда кроме него больше некому заботиться).
Какая разница между опекой и попечительством
Согласно украинскому законодательству, это два официальных вида попечительства, но имеющие между собой существенную разницу:
1. Опека — вид ухода, который устанавливается над малолетними лицами младше 14 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и лицами, признанными недееспособными. Опекун назначается, если лицо признается полностью недееспособным.
2. Постоянный уход — попечительство, патронаж устанавливается над несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 18 лет, которые являются сиротами или лишены родительской опеки, и лицами, гражданская дееспособность которых ограничена. Попечитель назначается, когда дееспособность человека ограничена.
За кем можно установить постоянный уход
Оформить постоянный уход можно по следующим категориям лиц:
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- инвалиды I группы или лица, достигшие 80-летнего возраста;
- инвалиды I или II группы вследствие психического расстройства, которые по заключению врачебной комиссии медицинского учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе;
- другие пожилые граждане, инвалиды, дети-инвалиды и больные, которые по заключению врачебно-консультационной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и неспособны к самообслуживанию.
Как оформляется постоянный уход
Получить статус попечительства или патронажа легче, чем оформить попечительство. Потому что для этого не нужно судебное решение. Пожилой человек, не имеющий психических расстройств и не полностью недееспособным, должен сам написать заявление.
В общем, нужны следующие документы:
- заявление от пенсионера с просьбой о назначении ему попечителя;
- копия паспорта;
- справка о регистрации места жительства;
- документы, подтверждающие право собственности на имущество или право пользования имуществом;
- справка врачебной комиссии, подтверждающая необходимость ухода за пожилым человеком;
- справка о состоянии здоровья лица, желающего осуществлять уход.
Как оформить опеку
Оформить опеку над человеком можно только в том случае, если суд признал его недееспособным лицом.
Подать заявление о признании физического лица недееспособным могут члены его семьи, близкие родственники, независимо от их совместного проживания, орган опеки и попечительства, психиатрическое учреждение.
Дело о признании физического лица недееспособным суд рассматривает с участием заявителя, лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его недееспособным, и представителя органа опеки и попечительства.
Документы, необходимые для суда и органа опеки:
- заявление от будущего опекуна об установлении опеки;
- акт обследования условий жизни недееспособного лица;
- справка о состоянии здоровья личности;
- справка о состоянии здоровья опекуна;
- акт проверки условий обитания будущего опекуна;
- справка лечебного учреждения о том, что в семье опекуна нет лиц с заболеваниями, препятствующими устройству недееспособного лица.
После того как суд признал лицо недееспособным, в органы опеки нужно предоставить пакет документов:
- заявление;
- копию и оригинал паспорта;
- медицинскую справку;
- автобиографию;
- свидетельство о браке (при наличии);
- справку о доходах;
- справку об отсутствии судимости;
- документы о наличии жилплощади;
- согласие семьи на совместное проживание.
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