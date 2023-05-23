Мобілізація в Україні 2023 — чи підлягають призову опікуни або піклувальники

Чи призивають опікунів та піклувальників. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже понад 15 місяців триває воєнний стан та загальна мобілізація. Проте деякі категорії військовозобов'язаних мають право на відстрочку або ж можуть піти служити в армію лише за власним бажанням. Тим часом в країні чимало людей призовного віку, які доглядають за родичами, але не закріпити свій статус офіційно. Деякі з них не підлягають мобілізації.

Чи можуть призвати до лав ЗСУ опікуна або піклувальника, чим відрізняються ці два поняття та як правильно оформити опіку або постійний догляд, дізнавалися журналісти ТСН.

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Чи можуть мобілізувати опікуна або піклувальника

За Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мобілізації не підлягають військовозобов’язані, які є:

опікунами осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатними;

особами, зайнятими постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

особами, зайнятими постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду (лише у випадках, коли крім неї більше нема кому дбати).

Яка різниця між опікою та піклуванням

Згідно з українським законодавством, це два офіційні види піклування, але які мають між собою суттєву різницю:

1. Опіка — вид догляду, який встановлюється над малолітніми особами віком до 14 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та особами, які визнані недієздатними. Опікун призначається, якщо особа визнається повністю недієздатною.

2. Постійний догляд — піклування, патронаж встановлюється над неповнолітніми особами віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та особами, цивільна дієздатність яких обмежена. Піклувальник призначається, коли дієздатність людини обмежена.

За ким можна встановити постійний догляд

Оформити постійний догляд можна за такими категоріями осіб:

діти-інваліди віком до 18 років;

інваліди І групи або особи, які досягли 80-річного віку;

інваліди І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду;

інші громадяни похилого віку, інваліди, діти-інваліди та хворі, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і нездатні до самообслуговування.

Як оформляється постійний догляд

Отримати статус піклування або патронажу легше, ніж оформити опікунство. Бо для цього не потрібне судове рішення. Літня особа, що не має психічних розладів та не є повністю недієздатною, повинна сама написати заяву.

Загалом потрібні наступні документи:

заява від пенсіонера з проханням про призначення йому піклувальника;

копія паспорта;

довідка про реєстрацію місця проживання;

документи, що підтверджують право власності на майно або право користування майном;

довідка лікарської комісії, яка підтверджує необхідність догляду за літньою людиною;

довідка про стан здоров'я особи, яка бажає здійснювати догляд.

Як оформити опіку

Оформити опіку над людиною можна лише у разі, якщо суд визнав її недієздатною особою.

Подати заяву про визнання фізичної особи недієздатною можуть члени її сім’ї, близькі родичі, незалежно від їх спільного проживання, орган опіки й піклування, психіатричний заклад.

Справу про визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника, особи, щодо якої розглядається справа про визнання її недієздатною, та представника органу опіки й піклування.

Документи, що потрібні для суду та для органу опіки:

заява від майбутнього опікуна про встановлення опіки;

акт обстеження умов життя недієздатної особи;

довідка про стан здоров'я особи;

довідка про стан здоров'я опікуна;

акт перевірки умов проживання майбутнього опікуна;

довідка лікувальної установи про те, що в сім'ї опікуна немає осіб з захворюваннями, що перешкоджають влаштуванню недієздатної особи.

Після того, як суд визнав особу недієздатною, до органів опіки потрібно надати пакет документів:

заяву;

копію та оригінал паспорта;

медичну довідку;

автобіографію;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

довідку про доходи;

довідку про відсутність судимості;

документи про наявність житлоплощі;

згоду сім’ї на спільне проживання.

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