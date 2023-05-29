Вручение повесток как наказание — в Минобороны сделали заявление

Мобилизация в Украине. Фото: Фото: Минобороны Украины в Flickr

В Украине неоднократно происходили случаи, когда повестку вручали как наказание. К примеру, за нарушение комендантского часа, превышение скорости, распитие алкогольных напитков в общественных местах. Это вызывает возмущение как у мирного населения, так и военных. Ведь служба в армии не должна быть принуждением и восприниматься как нечто негативное. Вдобавок, это нарушает законодательную логику.

Относительно вручения повесток в качестве наказания высказались и в Министерстве обороны Украины. Замминистра обороны Анна Маляр в интервью телеканалу "Рада" заявила, что ведомство считает подобные действия недопустимыми.

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Вручение повесток как наказание — позиция Минобороны

По словам Маляр, ведомство уже неоднократно собирало всех глав областных ТЦК для серьезного разговора. Она подчеркнула, что Минобороны выступает за диалог между ТЦК и военнообязанными.

Замминистра подчеркнула, что очень важно говорить с ТЦК и СП о качестве сервиса, о том, как общаться с людьми и подавать саму мобилизацию, чтобы все понимали ее истинное значение.

"Значение — это обороноспособность государства. Есть, к сожалению, случаи, которые задерживали людей за одно правонарушение, а затем уводили их в военкомат. Это совершенно недопустимые вещи. Я даже не хочу называть это коммуникацией. Это просто ошибки конкретных людей", — считает Моляр.

Маляр подчеркнула, что каждый гражданин должен понимать, что мобилизация — это часть обороноспособности страны. Именно благодаря мобилизованным удалось освободить многие города, деревни и населенные пункты государства. И именно мобилизованные — это основная часть армии, которая сейчас защищает страну.

"Давайте откровенно: если бы не были все эти люди мобилизованы в начале полномасштабного вторжения, мы бы просто не смогли освободить Киев, например. Это была огромная народная армия, потому что профессиональных военных у нас, это открытая цифра, по закону 215 тысяч было. Остальные — это гражданские работники ВСУ. И таким количеством, учитывая линию фронта, огромную, безумную линию фронта, тысячи километров, мы бы просто не смогли выиграть", — пояснила замминистра.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: mil.gov.ua

Как Минобороны будет реагировать на выдачу повесток в качестве наказания

Маляр подчеркнула, что выдача повесток как наказание за совершение правонарушения — это огромная ошибка и тоже нарушение закона. Военнокомов, допускающих подобное, следует отстранять.

"Здесь вообще нет альтернативы и дискуссии. Они не должны быть на этих местах. Но все остальные выполняют важную государственную задачу — укрепляют обороноспособность. И без этих людей, которых они мобилизуют, мы не смогли бы стоять сейчас на Востоке, например", — подчеркнула Моляр.

Ранее мы рассказывали о том, что только два способа вручения повестки законны в Украине.

Напомним, мы писали, кто из военнообязанных будет получать повестки с 1 июня, кого могут мобилизовать и какие изменения летнего призыва 2023 года.

Также мы сообщали, что есть три законных основания отказаться от повестки. И кого не могут призвать на службу в армию даже по собственному желанию.