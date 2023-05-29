Вручення повісток як покарання — у Міноборони зробили заяву

Мобілізація в Україні. Фото: Фото: Міноборони України у Flickr

В Україні неодноразово випливали випадки, коли повістку вручали як покарання. Наприклад, за порушення комендантської години, перевищення швидкості, розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Це викликає обурення як у мирного населення, так і у військових. Адже служба в армії не має бути примусом та сприйматися як щось негативне. На додаток, це порушує законодавчу логіку.

Щодо вручення повісток як покарання висловилися й у Міністерстві оборони України. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю телеканалу "Рада" заявила, що відомство вважає подібні дії неприпустимими.

Читайте також:

Вручення повісток як покарання — позиція Міноборони

За словами Маляр, відомство вже неодноразово збирало всіх очільників обласних ТЦК для серйозної розмови. Вона підкреслила, що Міноборони виступає за діалог між ТЦК та військовозобов'язаними.

Заступниця міністра наголосила, що дуже важливо говорити з ТЦК та СП про якість сервісу, те, як спілкуватися з людьми та подавати саму мобілізацію, щоб усі розуміли її істинне значення.

"Значення — це обороноздатність держави. Є, на жаль, випадки, що затримували людей за одне правопорушення, а потім відводили їх у військкомат. Це абсолютно неприпустимі речі. Я навіть не хочу називати це комунікацією. Це просто помилки конкретних людей", — вважає Маляр.

Маляр підкреслила, що кожен громадянин має розуміти, мобілізація — це частина обороноздатності країни. Саме завдяки мобілізованим вдалося звільнити багато міст, сіл та населених пунктів держави. І саме мобілізовані — це основна частина армії, яка зараз боронить країну.

"Давайте відверто: якби не були всі ті люди мобілізовані на початку повномасштабного вторгнення, ми б просто не змогли звільнити Київ, наприклад. Це була величезна народна армія, тому що професійних військових у нас, це відкрита цифра, за законом 215 тисяч було. Решта — це цивільні працівники ЗСУ. І такою б кількістю, враховуючи лінію фронту, величезну, шалену лінію фронту, тисячі кілометрів, ми б просто не змогли виграти", — пояснила заступниця міністра.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: mil.gov.ua

Як Міноборони реагуватиме на видачу повісток як покарання

Маляр підкреслила, видача повісток як покарання за здійснення правопорушення — це величезна помилка і теж порушення закону. Військкомів, які допускають подібне, слід відсторонювати.

"Тут взагалі немає альтернативи та дискусії. Вони не повинні бути на цих місцях. Але всі інші виконують важливу державну задачу — укріплюють обороноздатність. І без цих людей, яких вони мобілізовують, ми б не змогли стояти зараз на Сході, наприклад", — наголосила Маляр.

Раніше ми розповідали про те, що лише два способи вручення повістки є законними в Україні.

Нагадаємо, ми писали, хто з військовозобов'язаних отримуватиме повістки з 1 червня, кого можуть мобілізувати та які зміни літнього призову 2023.

Також ми повідомляли, які є три законні підстави відмовитися від повістки. Та кого не можуть призвати на службу в армію навіть за власним бажанням.