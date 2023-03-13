Великобритания увеличит расходы на оборону: в чем причина
Великобритания потратит около пяти миллиардов фунтов стерлингов на свою армию и стремится увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП в рамках обновленной стратегии противодействия растущим угрозам Китая и россии.
Об этом сообщает Sky News.
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Какая причина увеличения расходов на оборону в Британии
Известно, что в пересмотренном обзоре обороны, безопасности и внешней политики Коммунистическая партия Китая будет описана как "вызов эпохи". А Пекин не будет назван государственной угрозой, кроме подтверждения того, что он представляет серьезную государственную угрозу экономической безопасности Великобритании.
Приоритетом будет преодоление "фундаментального риска" для европейской безопасности со стороны москвы и недопущение президента рф владимира путина извлечь выгоду от его вторжения в Украину.
Сколько средств нужно Британии
Премьер-министр Риши Сунак, выступая перед публикацией своего обновленного досмотра в понедельник, сказал, что новые деньги на оборону в течение следующих двух лет пополнят и увеличат запасы боеприпасов и дополнят финансирование ядерного сдерживания.
Но сумма, хотя и приветствуется Министерством обороны, намного меньше, чем, как считают, требуются военные начальники. Источники сообщили, что только британская армия нуждается в дополнительных трех миллиардах фунтов в год, чтобы избежать дальнейших сокращений.
Напомним, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем выступлении на закрытии ежегодной сессии парламента, также призвал Китай усилить оборонную способность и сделать свои вооруженные силы "Большой стальной стеной", способной защищать национальную и общественную безопасность. Он также отметил, что безопасность является основой развития, а стабильность является предпосылкой процветания.