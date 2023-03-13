Велика Британія збільшить витрати на оборону: в чому причина

Ріші Сунак

Велика Британія витратить близько п'яти мільярдів фунтів стерлінгів на свою армію та прагне збільшити витрати на оборону до 2,5% ВВП у рамках оновленої стратегії протидії зростаючим загрозам з боку Китаю та росії.

Про це повідомляє Sky News.

Яка причина збільшення витрат на оборону в Британії

Відомо, що у переглянутому огляді оборони, безпеки та зовнішньої політики Комуністична партія Китаю буде описана як "виклик епохи". А Пекін не буде названо державною загрозою, окрім підтвердження того, що він становить найсерйознішу державну загрозу економічній безпеці Великої Британії.

Пріоритетом буде подолання "фундаментального ризику" для європейської безпеки з боку москви та недопущення президента рф володимира путіна отримати вигоду від його вторгнення в Україну.

Скільки коштів потрібно Британії

Прем’єр-міністр Ріші Сунак, виступаючи перед публікацією свого оновленого огляду в понеділок, сказав, що нові гроші на оборону протягом наступних двох років поповнять і збільшать запаси боєприпасів і доповнять фінансування ядерного стримування.

Але сума, хоча і вітається Міністерством оборони, набагато менша, ніж, як вважають, вимагається військовим начальникам. Джерела повідомили, що лише британська армія потребує додаткових трьох мільярдів фунтів на рік, щоб уникнути подальших скорочень.

Нагадаємо, голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у своєму виступі на закритті щорічної сесії парламенту, також закликав Китай посилити оборонну здатність і зробити свої збройні сили "Великою сталевою стіною", здатною захищати національну та громадську безпеку. Він також зазначив, що безпека є основою розвитку, а стабільність є передумовою процвітання.