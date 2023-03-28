Вениславский рассказал, будут ли в Украине усиливать мобилизацию

Представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский

В Украине не планируют проводить всеобщую мобилизацию из-за возможного размещения российского ядерного оружия на территории беларуси.

Об этом заявил представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Мобилизация в Украине

По словам Вениславского, усиление мероприятий может произойти, если потребуются дополнительные силы на фронте, например, для проведения контрнаступления.

Вениславский подчеркнул, что мобилизационные задачи исходят от Генерального штаба ВСУ. Он объяснил, что в случае перехода Украины к контратакам могут понадобиться дополнительные силы и средства для обеспечения эффективности наступательных операций. Это будет определено Генеральным штабом, учитывая планирование, перспективы и реальное положение дел.

По мнению Вениславского, возможное размещение ядерного оружия рф в беларуси не является причиной для дополнительной мобилизации в Украине.

Вениславский напомнил, что в Украине уже более года, с начала полномасштабной войны, продолжается всеобщая мобилизация. Это означает, что все военнообязанные граждане могут быть призваны в армию при необходимости.

Тем не менее, учитывая увеличение численности ВСУ и других оборонных и безопасностных структур, народный депутат уверяет, что нет необходимости объявлять дополнительную мобилизацию. Он сообщил, что этот вопрос был обсужден на закрытом заседании Комитета прошлой недели, на котором присутствовал начальник Генштаба Сергей Шаптала.

Напомним, что в Государственной пограничной службе отрицают информацию о якобы возможных введениях ограничений в пересечении государственной границы 17-летним гражданам Украины. Такая норма отсутствует в отечественном законодательстве.