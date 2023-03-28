Веніславський розповів, чи посилюватимуть в Україні мобілізацію

Представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський

В Україні не планують проводити загальну мобілізацію через можливе розміщення російської ядерної зброї на території білорусі.

Про це заявив представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Мобілізація в Україні

За словами Веніславського, посилення заходів може відбутися, якщо будуть потрібні додаткові сили на фронті, наприклад, для проведення контрнаступу.

Веніславський наголосив, що мобілізаційні завдання походять від Генерального штабу ЗСУ. Він пояснив, що у разі переходу України до контратак можуть знадобитися додаткові сили та засоби для забезпечення ефективності наступальних операцій. Це буде визначено Генеральним штабом з огляду на планування, перспективи та реальний стан справ.

На думку Веніславського, можливе розміщення ядерної зброї росії в білорусі не є причиною додаткової мобілізації в Україні.

Веніславський нагадав, що в Україні вже понад рік, з початку повномасштабної війни, продовжується загальна мобілізація. Це означає, що всі військовозобов'язані громадяни можуть бути призвані в армію за необхідності.

Проте з огляду на збільшення чисельності ЗСУ та інших оборонних та безпекових структур народний депутат запевняє, що нема потреби оголошувати додаткову мобілізацію. Він повідомив, що це питання було обговорено на закритому засіданні Комітету минулого тижня, де був присутній начальник Генштабу Сергій Шаптала.

Нагадаємо, що у Державній прикордонній службі заперечують інформацію про нібито можливі введення обмежень у перетині державного кордону 17-річним громадянам України. Така норма відсутня у вітчизняному законодавстві.