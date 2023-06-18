Верещук из-за избиения херсонского волонтера обратилась к силовикам

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: Facebook

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук после случая с избиением херсонского волонтера требует от силовиков решительных действий.

Об этом она написала на своей странице в Telegram.

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По словам главы Минреинтеграции, наживаться на беде и нападать на людей, которые бесплатно помогают людям выезжать из опасных районов, ненормально. По ее убеждению, люди должны видеть, что власть есть власть.

"Кто-то думает, что на беде можно наживаться. Более того, кто-то считает, что может еще и избивать тех, кто эвакуирует людей бесплатно. Это нормально? Когда война, когда техногенная катастрофа? Конечно, абсолютно ненормально", — написала Верещук.

Избиение волонтера в Херсоне

В Херсоне двое молодых людей избили волонтера, который бесплатно перевозил людей с опасных территорий области.

Как сообщается, нападающими оказались двое мужчин, которые просто наживались на человеческом горе и брали деньги с херсонцев за эвакуацию. А причиной агрессии стало их недовольство действиями Карена по вывозу населения.

В полиции отметили, что через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибы мягких тканей головы и тела, ушиб челюсти.

Напомним, сторонники руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой напали на Тараса Чорновила в Киеве. Они облили его неизвестной жидкостью из бутылки и зеленкой, после чего бросили в помойку.