Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Верещук из-за избиения херсонского волонтера обратилась к силовикам arrow

Верещук из-за избиения херсонского волонтера обратилась к силовикам

18 июня 2023 01:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Верещук из-за избиения херсонского волонтера обратилась к силовикам
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук после случая с избиением херсонского волонтера требует от силовиков решительных действий.

Об этом она написала на своей странице в Telegram.

Читайте также:

По словам главы Минреинтеграции, наживаться на беде и нападать на людей, которые бесплатно помогают людям выезжать из опасных районов, ненормально. По ее убеждению, люди должны видеть, что власть есть власть.

"Кто-то думает, что на беде можно наживаться. Более того, кто-то считает, что может еще и избивать тех, кто эвакуирует людей бесплатно. Это нормально? Когда война, когда техногенная катастрофа? Конечно, абсолютно ненормально", — написала Верещук.

Избиение волонтера в Херсоне

В Херсоне двое молодых людей избили волонтера, который бесплатно перевозил людей с опасных территорий области.

Как сообщается, нападающими оказались двое мужчин, которые просто наживались на человеческом горе и брали деньги с херсонцев за эвакуацию. А причиной агрессии стало их недовольство действиями Карена по вывозу населения.

В полиции отметили, что через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибы мягких тканей головы и тела, ушиб челюсти.

Напомним, сторонники руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой напали на Тараса Чорновила в Киеве. Они облили его неизвестной жидкостью из бутылки и зеленкой, после чего бросили в помойку.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас