Верещук через побиття херсонського волонтера звернулася до силовиків

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: Facebook

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук після випадку з побиттям херсонського волонтера вимагає від силовиків рішучих дій.

Про це вона написала на своїй сторінці у Telegram.

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За словами очільниці Мінреінтеграції, наживатися на біді та нападати на людей, які безкоштовно допомагають людям виїжджати з небезпечних районів, ненормально. На її переконання, люди мають бачити, що влада є владою.

"Хтось думає, що на біді можна наживатись. Більш того, хтось вважає, що може ще й бити тих, хто евакуює людей безкоштовно. Це нормально? Коли війна, коли техногенна катастрофа? Звісно, абсолютно ненормально", — написала пані Верещук.

Побиття волонтера у Херсоні

У Херсоні двоє молодиків побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей із небезпечних територій області.

Як повідомляється, нападниками виявилися двоє чоловіків, які просто наживалися на людському горі та брали гроші з херсонців за евакуацію. А причиною агресії стало їхнє невдоволення діями Карена з вивезення населення.

У поліції зазначили, що за кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу.

Нагадаємо, прихильники керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової напали на Тараса Чорновола у Києві. Вони облили його невідомою рідиною з пляшки й зеленкою, після чого кинули в смітник.