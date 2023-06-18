Верещук через побиття херсонського волонтера звернулася до силовиків
Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук після випадку з побиттям херсонського волонтера вимагає від силовиків рішучих дій.
Про це вона написала на своїй сторінці у Telegram.
За словами очільниці Мінреінтеграції, наживатися на біді та нападати на людей, які безкоштовно допомагають людям виїжджати з небезпечних районів, ненормально. На її переконання, люди мають бачити, що влада є владою.
"Хтось думає, що на біді можна наживатись. Більш того, хтось вважає, що може ще й бити тих, хто евакуює людей безкоштовно. Це нормально? Коли війна, коли техногенна катастрофа? Звісно, абсолютно ненормально", — написала пані Верещук.
Побиття волонтера у Херсоні
У Херсоні двоє молодиків побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей із небезпечних територій області.
Як повідомляється, нападниками виявилися двоє чоловіків, які просто наживалися на людському горі та брали гроші з херсонців за евакуацію. А причиною агресії стало їхнє невдоволення діями Карена з вивезення населення.
У поліції зазначили, що за кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу.
Нагадаємо, прихильники керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової напали на Тараса Чорновола у Києві. Вони облили його невідомою рідиною з пляшки й зеленкою, після чого кинули в смітник.