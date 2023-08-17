Верещук прокомментировала заявление о затяжной войне в Украине

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Фото: google

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук снова высказалась о затяжной войне в Украине. Она считает, что чем лучше люди к этому будут подготовлены, тем скорее наступит победа.

Такое мнение она высказала в эфире телемарафона.

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"Затяжная война"

"Могу только повторить свои слова. Я действительно считаю, что чем лучше и чем больше мы будем готовы к затяжной, продолжительной войне, тем быстрее будет наша победа", — сказала Верещук.

Отвечая на вопрос, почему об этом не говорили и не предупреждали в правительстве, Верещук сказала, что это и так всем понятно.

"Спросите наших военных, спросите людей, которые сегодня в окопах с оружием в руках. Они именно это и говорят. Когда они приезжают сюда, в тыловые города, они видят, что происходит, у них возникает когнитивный диссонанс и они спрашивают, — а действительно ли воюет вся страна?" — добавляет Верещук.

По словам министра, то, что украинцы устали от войны, это правда. Однако война за независимое будущее продолжается и об этом нужно всегда помнить.

"Мы пережили первый год, объединили усилия и стали единой силой. Нас поддерживает мировое сообщество. Мы должны поддерживать этот дух и показывать, что готовы бороться и побеждать", — подчеркнула Верещук.

Напомним, что НАТО будет поддерживать Украину в войне столько, сколько это потребуется. По словам генсека Столтенберга, только украинцы могут определить подходящее время для переговоров.

Также добавим, что Эстония, Литва и Латвия решили присоединиться к декларации "Группы семи" по поддержке Украины. Отмечается, что это соглашение было принято во время состоявшегося в Вильнюсе саммита НАТО.