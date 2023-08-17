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Верещук прокоментувала заяву щодо затяжної війни в Україні

17 серпня 2023 22:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Верещук прокоментувала заяву щодо затяжної війни в Україні
Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук знову висловилася про затяжну війну в Україні. Вона вважає, що чим краще люди до цього будуть підготовлені, тим швидше настане перемога. 

Таку думку вона висловила в ефірі телемарафону. 

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"Можу тільки повторити свої слова. Я справді вважаю, що чим краще і чим більше ми будемо готові до затяжної, тривалої війни, тим швидше буде наша перемога", — сказала Верещук.

Відповідаючи на питання, чому про це не говорили і не попереджали в Уряді, Верещук сказала, що це і так всім зрозуміло. 

"Запитайте наших військових, запитайте у людей, які сьогодні в окопах зі зброєю в руках. Вони саме це і кажуть. Коли вони приїжджають сюди, у тилові міста, вони бачать, що відбувається, у них виникає когнітивний дисонанс і вони запитують, — а чи дійсно воює вся країна?" — додає Верещук. 

За словами міністерки, те, що українці втомились від війни, це правда. Однак, війна за незалежне майбутнє триває й про це потрібно завжди пам'ятати. 

"Ми пережили перший рік, об'єднали зусилля і стали єдиною силою. Нас підтримує світова спільнота. Ми маємо підтримувати цей дух і показувати, що готові боротися і перемагати", — наголосила Верещук. 

Нагадаємо, що НАТО буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. За словами генсека Столтенберга, лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів. 

Також додамо, що Естонія, Литва і Латвія вирішили приєднатися до декларації  "Групи семи" щодо підтримки України. Зазначається, що ця угода була ухвалена під час саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі. 

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