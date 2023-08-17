Верещук прокоментувала заяву щодо затяжної війни в Україні

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Фото: google

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук знову висловилася про затяжну війну в Україні. Вона вважає, що чим краще люди до цього будуть підготовлені, тим швидше настане перемога.

Таку думку вона висловила в ефірі телемарафону.

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"Затяжна війна"

"Можу тільки повторити свої слова. Я справді вважаю, що чим краще і чим більше ми будемо готові до затяжної, тривалої війни, тим швидше буде наша перемога", — сказала Верещук.

Відповідаючи на питання, чому про це не говорили і не попереджали в Уряді, Верещук сказала, що це і так всім зрозуміло.

"Запитайте наших військових, запитайте у людей, які сьогодні в окопах зі зброєю в руках. Вони саме це і кажуть. Коли вони приїжджають сюди, у тилові міста, вони бачать, що відбувається, у них виникає когнітивний дисонанс і вони запитують, — а чи дійсно воює вся країна?" — додає Верещук.

За словами міністерки, те, що українці втомились від війни, це правда. Однак, війна за незалежне майбутнє триває й про це потрібно завжди пам'ятати.

"Ми пережили перший рік, об'єднали зусилля і стали єдиною силою. Нас підтримує світова спільнота. Ми маємо підтримувати цей дух і показувати, що готові боротися і перемагати", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, що НАТО буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. За словами генсека Столтенберга, лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів.

Також додамо, що Естонія, Литва і Латвія вирішили приєднатися до декларації "Групи семи" щодо підтримки України. Зазначається, що ця угода була ухвалена під час саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі.