Верещук рассказала, как работают гуманитарные коридоры на границе с РФ и Беларусью

Вицепремьер-министр, министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: facebook/vereshchuk

В Сумской и Волынской областях функционируют два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть на родную землю. Один из них работает на сумском направлении на границе с РФ.

Об этом сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью Радио Свобода.

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О гуманитарных коридорах

"Колотыловка-Покровка, есть маленький ручеек возможности, и люди едут. Не много, не мало, но 150 человек в день, в сутки, в световой день пересекает границу. Но это только на въезд. У нас закрыты границы с Российской Федерацией на выезд. Мы запускаем своих граждан, но, конечно, у нас нет никакого сотрудничества с врагом и оккупантом", — подчеркнула она.

В свою очередь другой коридор, по словам Верещук, работает на границе с Беларусью, а именно в Волынской области.

"Доманово-Мокраны, там есть тоже маленький ручеек, и люди, которые выезжают с временно оккупированных территорий, едут через Беларусь и заезжают в Украину", — отметила вице-премьер-министр.

Пункт временного пребывания

Она отметила, что ранее граница в Сумской области на протяжении некоторого времени не работала из-за россиян, ведь они перекрыли движение. Сейчас в деревне, которая находится ближе к границе, организовали пункт, в котором люди могут побыть некоторое время.

Пункт временного пребывания. Фото: Кордон. Медіа

"В населенном пункте, который ближе к пункту пересечения, я скажу, не лучшие условия, но они приемлемые. На сегодняшний день там есть пункт, где можно пройти фильтрацию, поесть, попить, привести себя в порядок. И если человек маломобилен, есть, например, скорая помощь, которая доставит в Сумы, а если нет, то это бесплатный автобус или маршрутка, которая тоже в Сумы доставит", — объяснила Верещук.

Поезд в Киев

Она добавила, что в Сумах есть место, где могут переночевать 100 человек. Уже в 06:47 можно сесть на поезд, который едет в Киев.

"И здесь мы уже людей встречаем. Здесь они могут получить единовременное пособие — 2 и 3 тысячи (гривен. - Ред.) на каждого человека. Трудоспособный — две. 3 тысячи — ребенок и человек с инвалидностью. К примеру, семья из четырех человек — это сразу 10 тысяч наличными на перроне, здесь, на киевском вокзале", — заверила государственный деятель.

Если люди решили остаться в Киевской области, у них есть места компактного поселения, как и в Киеве.

"Если они едут дальше, мы тоже им помогаем это сделать", — сказала Верещук.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы, которые хотят эвакуироваться с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию нашего государства через пункт пропуска Колотиловка (РФ) — Покровка (Украина). Этот гуманитарный коридор уже возобновил свою работу.