Верещук розповіла, як працюють гуманітарні коридори на кордоні з РФ та Білоруссю

Віцепрем’єр–міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: facebook/vereshchuk

В Сумській та Волинській областях функціонують два гуманітарних коридори, через які українці можуть потрапити на рідну землю. Один із них працює на сумському напрямку на кордоні з РФ.

Про це повідомила віцепрем’єр–міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Колотилівка–Покровка, є маленький струмочок можливості, і люди їдуть. Не багато, не мало, але 150 осіб в день, в добу, в світловий день перетинає кордон. Але це тільки на в'їзд. У нас закриті кордони з Російською Федерацією на виїзд. Ми запускаємо своїх громадян, але, звичайно, ми не маємо жодної співпраці з ворогом і окупантом", — наголосила вона.

Своєю чергою інший коридор, за словами Верещук, працює на кордоні з Білоруссю, а саме у Волинській області.

"Доманове–Мокрани, там є теж маленький струмочок, і люди, які виїжджають з тимчасово окупованих територій, їдуть через Білорусь і заїжджають в Україну", — зазначила віцепрем’єр–міністерка.

Пункт тимчасового перебування

Вона зауважила, що раніше кордон у Сумській області впродовж деякого часу не працював через росіян, адже вони перекрили рух. Наразі в селі, яке знаходиться найближче до кордону, організували пункт, в якому люди можуть побути деякий час.

Пункт для тимчасового перебування. Фото: Кордон. Медіа

"В населеному пункті, який найближчий до пункту перетину, я скажу, не найкращі умови, але вони прийнятні. На сьогодні там є пункт, де можна пройти фільтрацію, поїсти, попити, привести себе в порядок. І якщо людина маломобільна, є, наприклад, швидка допомога, яка доставить в Суми, а якщо ні, то це безкоштовний автобус або маршрутка, яка теж в Суми доставить", — пояснила Верещук.

Потяг до Києва

Вона додала, що в Сумах є місце, де може переночувати 100 людей. Вже о 06:47 можна сісти на поїзд, який їде до Києва.

"І тут ми вже людей зустрічаємо. Тут вони можуть отримати одноразову допомогу — 2 і 3 тисячі (гривень. — Ред.) на кожну особу. Працездатна — дві. 3 тисячі — дитина і людина з інвалідністю. До прикладу, сім'я з чотирьох осіб — це відразу 10 тисяч готівкою на пероні, тут, на київському вокзалі", — запевнила державна діячка.

Якщо люди вирішили залишитися у Київській області, вони мають місця компактного поселення, як і у Києві.

"Якщо вони їдуть далі, ми теж їм допомагаємо це зробити", — сказала Верещук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці, які хочуть евакуюватися з тимчасово окупованих територій, мають можливість повернутися на підконтрольну територію нашої держави через пункт пропуску Колотилівка (РФ) — Покровка (Україна). Цей гуманітарний коридор вже відновив свою роботу.