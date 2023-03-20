Верховная Рада дала добро на предоставление офицерского звания военным без образования: есть условие
Верховная Рада приняла решение предоставлять офицерское звание военным, у которых нет образования. Впрочем, такие бойцы должны иметь опыт.
Об этом говорится в законопроекте №8339.
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Законопроект "О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" был принят 283 голосами.
В пояснительной записке говорится, что Украина нуждается в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт.
Тем не менее в статье 20 Закона Украины определяется, что условием присвоения первичного воинского звания офицерского состава и принятия на военную службу по контракту является успешное прохождение обучения в высших военных учебных заведениях.
То есть, парламент разрешил на период военного положения принимать на военную службу по контракту и предоставлять первичное офицерское звание бойцам без военного высшего образования, но с боевым опытом. Для этого военный должен был проходить военную службу в зоне боевых действий не менее 6 месяцев.
Напомним, что украинским военным могут вернуть отмененные надбавки к заработным платам. Парламент должен рассмотреть соответствующий законопроект.