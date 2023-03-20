Верховна Рада дала добро на надання офіцерського звання військовим без освіти: є умова

Військові ЗСУ

Верховна Рада ухвалила рішення надавати офіцерське звання військовим, які не мають освіти. Втім, такі бійці мають досвід.

Про це йдеться у законопроєкті №8339.

Законопроєкт "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" було ухвалено 283 голосами.

У пояснювальній записці йдеться, що Україна потребує якісних кадрів офіцерського складу, якими могли б стати особи сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу та мають бойовий досвід.

Проте у статті 20 Закону України визначається, що умовою присвоєння первинного військового звання офіцерського складу та прийняття на військову службу за контрактом є успішне проходження навчання у вищих військових навчальних закладах.

Тобто парламент дозволив на період воєнного стану приймати на військову службу за контрактом та надавати первинне офіцерське звання бійцям без військової вищої освіти, але з бойовим досвідом. Для цього військовий мав проходити військову службу у зоні бойових дій не менше 6 місяців.

Нагадаємо, що українським військовим можуть повернути скасовані надбавки до заробітних плат. Парламент має розглянути відповідний законопроєкт.