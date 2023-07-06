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"Вертикаль власти Путина посыпалась": Зеленский о последствиях бунта Пригожина

6 июля 2023 09:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Вертикаль власти Путина посыпалась": Зеленский о последствиях бунта Пригожина
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американской телерадиокомпании CNN, где рассказал о том, как меняются настроения в российском обществе и как ослаб Путин. По его словам, "вертикаль власти" российского президента "посыпалась".

Отрывок из интервью он опубликовал в своих соцсетях.

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"Раскол России"

"Кремль всегда тщательно анализировал общественное мнение, хотя в большинстве случаев правдивая картина не публикуется. Мы знаем, что отношение российских граждан к Пригожину и его мятежу тоже анализировалось, и раскол России был зафиксирован", заверил глава государства.

Он добавил, что 18 или 19 регионов РФ поддержали то, что делал Пригожин, приблизительно такое же количество поддержало Путина.

Ослабление Путина

"И это четкое свидетельство того, что его так называемая "вертикаль власти" — посыпалась. Почти вся путинская армия — на территории Украины; в своем государстве он уже не контролирует ситуацию в регионах, ситуацию безопасности. И поэтому "вагнеровцы" так легко шли по России, потому что некому было их остановить. Именно сейчас мир должен давить на путинский режим и на него самого, когда он такой слабый", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, генералы Суровикин и Евкуров, подозреваемые в симпатии к Евгению Пригожину, исчезли из публичного пространства после бунта владельца ЧВК "Вагнер". Такие события свидетельствуют об ухудшении ситуации с национальной безопасностью в РФ.

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