"Вертикаль влади Путіна — посипалася": Зеленський про наслідки бунту Пригожина

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американській телерадіокомпанії CNN, де розповів про те, як змінюються настрої в російському суспільстві та як ослаб Путін. За його словами, "вертикаль влади" російського президента "посипалася".

Уривок з інтерв'ю він опублікував у своїх соцмережах.

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"Розкол Росії"

"Кремль завжди прискіпливо аналізував громадську думку, хоч у більшості випадків правдива картина не публікується. Ми знаємо, що ставлення російських громадян до Пригожина та його заколоту теж аналізувалося, і розкол Росії був зафіксований", — запевнив глава держави.

Він додав, що 18 чи 19 регіонів РФ підтримали те, що робив Пригожин, близько така сама кількість підтримала Путіна.

Ослаблення Путіна

"І це чітке свідчення того, що його так звана "вертикаль влади" — посипалася. Майже вся путінська армія — на території України; у своїй державі він вже не контролює ситуацію в регіонах, безпекову ситуацію. І тому "вагнерівці" так легко йшли Росією, бо не було кому їх зупинити. Саме зараз світ має тиснути на путінський режим і на нього самого, коли він такий слабкий", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, генерали Суровікін і Євкуров, яких підозрюють у симпатії до Євгена Пригожина, зникли з публічного простору після бунту власника ПВК "Вагнер". Такі події є свідченням погіршення ситуації із національною безпекою в РФ.