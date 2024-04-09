Взрыв дрона на Запорожской АЭС - что произошло и есть ли попадание, подробности

Российские войска на территории ЗАЭС. Фото: росСМИ

После длительного затишья российские оккупанты снова начали организовывать провокации на Запорожской атомной электростанции. 7 апреля на территории ЗАЭС произошел взрыв беспилотника. Какова была мотивация российских оккупантов, при чем здесь недавний теракт в "Крокус Сити Холле", и чем миссия МАГАТЭ на украинской атомной электростанции невольно поможет России — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Россия вернулась к ядерному шантажу

Захватив весной 2022 года Запорожскую атомную электростанцию, российские оккупационные войска через некоторое время начали проводить провокации — в частности, устраивали обстрелы территории ЗАЭС, обвинив в этом, конечно, Украину.

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Впоследствии Российская Федерация начала использовать тему возможной ядерной катастрофы в Энергодаре, пугая тем самым не столько Украину, сколько западный мир, евроатлантических партнеров Украины. Реакция коллективного Запада и не только его (против использования ядерного фактора в нынешней войне выступил, в частности, и Китай) заставила российские власти прекратить спекуляции по этой теме.

Но в апреле 2024 года оккупационный контингент российских войск возобновил террористические акты на территории Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС упал и взорвался беспилотник — в том, что он был запущен россиянами, серьезных сомнений ни у кого нет. Зачем же оккупанты снова решили запугать техногенной катастрофой на ядерном объекте цивилизованный мир? И почему это произошло именно сейчас, в начале апреля?

Россия пытается показать Украину террористами

Известный военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, отметил, что инцидент с дроном является отнюдь не случайной и не единичной историей. Российская Федерация не оставила идеи дискредитации Украины и благодаря этому уменьшения или вообще прекращения западной помощи.

Именно поэтому появилась эта история с взорвавшимся на территории ядерного объекта «украинским» дроном — таким образом Россия пытается убедить европейские общества и тамошние политические элиты в том, что Украина является террористическим государством, с которым не стоит иметь дело.

Время российской провокации также было выбрано не случайно. Снегирев уверен, что начало апреля было избрано россиянами именно потому, что несколько недель назад под Москвой произошел террористический акт в торгово-развлекательном комплексе "Крокус Сити Холл".

Как Путин использует теракт в "Крокусе"

По словам эксперта, между этими двумя событиями есть прямая связь. Российские власти, напомнил он, сразу же начали педалировать тему "украинских спецслужб", якобы организовавших массовое убийство мирного населения в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Это было сделано для того, чтобы заставить Запад поверить, что Украина на государственном уровне занимается террористической деятельностью. А это, в свою очередь, Кремль решил использовать для того, чтобы организовать провокацию или даже техногенную катастрофу (а то, что Россия готова к созданию таких катастроф на якобы "своей" территории, мы уже видели — например, подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции). — и обвинить в этом именно наше государство.

План российских властей прост — показать Западу, что Украина, которой он помогает с начала полномасштабной войны, якобы является террористическим государством. Более того — Украина еще и "готова подвергать опасности", в частности, радиационной опасности, сами страны Запада.

Цинизм и подлость Кремля

Конечно, на Западе в "украинскую" версию, придуманную Россией, никто не поверил. Здесь речь идет и о дроне на ЗАЭС, и о террористическом акте в Подмосковье. Соединенные Штаты, напомним, сразу после массового убийства людей в "Крокус Сити Холле" заявили о том, что оснований считать Украину причастной к этому преступлению нет никаких.

Впрочем, Россию это предсказуемо не остановило. К тому же, оккупанты могут использовать в свою пользу отчет миссии МАГАТЭ, которая находится на территории Запорожской атомной электростанции. Дмитрий Снегирев объяснил, почему — миссия МАГАТЭ лишь зафиксирует факт взрыва и его последствия, но, конечно же, не будет заниматься такими деталями, как траектория полета дрона, анализ его обломков (что могло бы показать, кому принадлежит этот аппарат).

Россия в своей очередной информационно-психологической спецоперации вполне может использовать документ от миссии МАГАТЭ. Хотя, конечно, это кремлевскому режиму не поможет убедить Запад в том, что взрыв на ЗАЭС устроила Украина — но и остановить Путина в его стремлении винить наше государство и нашу армию во всем мире тоже невозможно.

Но в нынешней ситуации следует помнить следующее. Сам теракт в "Крокус Сити Холле" продемонстрировал, что кремлевский режим, во-первых, бессилен против реальных террористов, во-вторых, не спешит или даже не хочет спасать своих граждан в критических ситуациях. А использование того теракта, чтобы подкрепить свои провокации на ЗАЭС, прямо указывает на откровенную подлость Кремля — причем не против Запада или Украины, а против своих собственных граждан. Которых власти РФ сначала дадут убить очередным террористам, а затем охотно используют их смерти в своих агрессивных целях.